Carrera nocturna busca transformar el running en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Una carrera nocturna que sustituye la competencia contra el reloj por una experiencia colectiva de música, tecnología y actividad física llegará por primera vez a Costa Rica. Se trata de Be One Inmersive Run 2026, una iniciativa que se realizará este próximo sábado 28 de noviembre, en Terrazas Lindora, Santa Ana, y que propone una manera diferente de disfrutar el running mediante un recorrido de cinco kilómetros.
A diferencia de las competencias tradicionales, las personas participantes utilizarán auriculares inalámbricos conectados a una misma frecuencia, mediante los cuales escucharán una selección musical transmitida en vivo durante todo el trayecto.
La experiencia estará acompañada por un DJ que encabezará la carrera desde un vehículo, marcando el ritmo del recorrido y creando una conexión sonora entre quienes participen, sin importar su condición física o velocidad.
Uno de los principales elementos diferenciadores será la ausencia de cronometraje competitivo. La actividad no contará con chips para medir los tiempos individuales, ya que su propósito es que las personas se concentren en disfrutar la música, el movimiento y la compañía de quienes comparten la experiencia.
El concepto, inspirado en iniciativas desarrolladas en países como Australia y España, busca introducir en Costa Rica una alternativa de entretenimiento deportivo que combine la actividad física con experiencias sensoriales y sociales.
“Queremos cambiar la manera en que las personas viven una carrera. No se trata de llegar primero ni de superar una marca personal, sino de disfrutar cada kilómetro, conectar con la música y compartir una experiencia diferente. Todos estarán escuchando la misma frecuencia, pero cada participante vivirá el recorrido a su manera. Nuestra intención es que las personas se olviden del cronómetro y disfruten el momento”, señaló Óscar Umaña, de Free Productions.
El circuito se desarrollará por diferentes sectores de Lindora y sus alrededores, incluyendo puntos cercanos a Valle del Sol, para finalizar nuevamente en Terrazas Lindora. La selección musical estará a cargo de los DJs Diego López y Daniela Fonseca, quienes aportarán una propuesta de ritmos electrónicos y sonidos de alta energía, cuidadosamente seleccionados para acompañar el desplazamiento de los participantes.
La organización explicó que la música constituye uno de los principales componentes de la experiencia, por lo que tanto su selección como la sincronización de los dispositivos forman parte esencial de la producción.
La propuesta no finalizará cuando las personas completen los cinco kilómetros. Al llegar a la meta, podrán participar en un espacio de encuentro social denominado After Run, que incluirá música, entretenimiento y activaciones de marcas vinculadas con el deporte y el estilo de vida.
La expectativa generada por Be One Inmersive Run también ha despertado el interés de otros destinos fuera de la Gran Área Metropolitana por llevar la experiencia a sus comunidades.
La organización confirmó que en febrero de 2027 BE ONE se realizará en Marina Flamingo, Guanacaste, y en julio del mismo año llegará a Santa Teresa, Puntarenas.
Con esta primera edición y las próximas fechas ya confirmadas para 2027, los organizadores buscan consolidar en Costa Rica un nuevo concepto de carreras recreativas donde el bienestar, la música, la tecnología y la interacción social sean tan importantes como el recorrido.