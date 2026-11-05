Carrera nocturna busca transformar el running en Costa Rica

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A diferencia de las competencias tradicionales, las personas participantes utilizarán auriculares inalámbricos conectados a una misma frecuencia, mediante los cuales escucharán una selección musical transmitida en vivo durante todo el trayecto.

Por revistaeyn.com Una carrera nocturna que sustituye la competencia contra el reloj por una experiencia colectiva de música, tecnología y actividad física llegará por primera vez a Costa Rica. Se trata de Be One Inmersive Run 2026, una iniciativa que se realizará este próximo sábado 28 de noviembre, en Terrazas Lindora, Santa Ana, y que propone una manera diferente de disfrutar el running mediante un recorrido de cinco kilómetros. A diferencia de las competencias tradicionales, las personas participantes utilizarán auriculares inalámbricos conectados a una misma frecuencia, mediante los cuales escucharán una selección musical transmitida en vivo durante todo el trayecto.

La experiencia estará acompañada por un DJ que encabezará la carrera desde un vehículo, marcando el ritmo del recorrido y creando una conexión sonora entre quienes participen, sin importar su condición física o velocidad. Uno de los principales elementos diferenciadores será la ausencia de cronometraje competitivo. La actividad no contará con chips para medir los tiempos individuales, ya que su propósito es que las personas se concentren en disfrutar la música, el movimiento y la compañía de quienes comparten la experiencia. El concepto, inspirado en iniciativas desarrolladas en países como Australia y España, busca introducir en Costa Rica una alternativa de entretenimiento deportivo que combine la actividad física con experiencias sensoriales y sociales. “Queremos cambiar la manera en que las personas viven una carrera. No se trata de llegar primero ni de superar una marca personal, sino de disfrutar cada kilómetro, conectar con la música y compartir una experiencia diferente. Todos estarán escuchando la misma frecuencia, pero cada participante vivirá el recorrido a su manera. Nuestra intención es que las personas se olviden del cronómetro y disfruten el momento”, señaló Óscar Umaña, de Free Productions.