Playas de Costa Rica entre las de mayores tiempos de traslado desde el aeropuerto

Las playas costarricenses de Tamarindo y Manuel Antonio se encuentran entre los destinos de costa con mayores dificultades de acceso terrestre desde los aeropuertos, según un estudio de la plataforma tecnológica Mozio, que comparó la distancia por carretera y el tiempo de conducción necesario para llegar a 100 destinos de playa en distintas regiones del mundo.

Tamarindo ocupó el puesto 87 de la clasificación, con un recorrido estimado de una hora y 24 minutos desde el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Guanacaste. Manuel Antonio, por su parte, se ubicó en la posición 97, con un traslado de aproximadamente tres horas desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

Los resultados no representan una evaluación de la calidad turística de ambas localidades, sino una medición de su accesibilidad por carretera desde las principales terminales aéreas consideradas en el análisis. El tiempo de conducción tuvo un peso del 60 % en el índice, mientras que la distancia representó el 40 % restante.

La investigación pone de relieve la importancia de planificar el transporte terrestre antes de viajar, especialmente cuando se trata de vacaciones cortas, en las que los desplazamientos pueden reducir el tiempo disponible para disfrutar de las playas y otras actividades.

“Para elaborar el ranking, partimos de cuántos kilómetros hay por carretera y cuánto tiempo toma en llegar a un lugar representativo de cada playa. El principal hallazgo es el tiempo de viaje, porque al final eso es lo que más considera la persona que viaja”, explicó Germán Zannier, Head of Operations de Mozio.