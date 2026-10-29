Por qué las oficinas de América Latina deben convertirse en santuarios urbanos

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A medida que las ciudades de la región crecen más rápido que su infraestructura, el espacio de trabajo tiene una nueva función: restaurar, conectar y sostener a los colaboradores que llegan cada día.

Por: Mauricio Naranjo (*) En toda Latinoamérica, las ciudades crecen más rápido de lo que su infraestructura puede soportar. De San José, Costa Rica, a Ciudad de México, São Paulo, Bogotá y Buenos Aires, las jornadas largas de traslado, la congestión vehicular y la planificación urbana fragmentada son parte de la vida cotidiana. En San José, Costa Rica, las personas que se desplazan a sus trabajos enfrentan uno de los peores niveles de congestión del mundo. Con un índice de congestión de 327.8, la ciudad ocupa el segundo lugar a nivel global, solo detrás de Lagos, Nigeria, según datos de Numbeo. En el resto de la región, las cifras cuentan una historia similar: en Ciudad de México, las personas pierden alrededor de 184 horas al año atrapados en el tráfico; en Lima, el caos vial le cuesta a sus habitantes cerca de 200 horas anuales, de acuerdo con el TomTom Traffic Index. Por ende, el espacio de trabajo debe evolucionar hacia un lugar que restaure, conecte y apoye a las personas de maneras en que la ciudad, usualmente, no puede.

Del traslado al umbral

En ciudades como San José y Ciudad de México, donde el trayecto diario puede consumir fácilmente dos horas o más, llegar a la oficina debería sentirse como una transición hacia un entorno mejor, no como una continuación del estrés acumulado. El diseño del espacio de trabajo en Latinoamérica debe responder a esta realidad con claridad: priorizando el bienestar, el confort y la experiencia humana.

Según el Global Workplace Survey 2026 de Gensler, los empleados pasan más de la mitad de su jornada laboral en la oficina, lo que convierte la calidad de ese entorno en un factor directo de bienestar diario. Casi la mitad de los encuestados (el 46%) señala que quiere espacios de trabajo que apoyen su salud física y mental. Esto implica diseñar ambientes que contrarresten activamente el caos exterior: luz natural, elementos biofílicos, control acústico y zonas para la pausa y la descompresión. La oficina se convierte así en una forma de alivio urbano. Un espacio donde los empleados pueden recalibrarse después de navegar un sistema urbano complejo. Más que eficiencia, se trata de recuperación emocional y física: la condición que permite a las personas rendir al máximo.

La oficina como un verdadero tercer espacio

A medida que la vida urbana en América Latina se vuelve más densa y, en ocasiones, más aislante, el espacio de trabajo puede evolucionar hacia un "tercer espacio": uno que va más allá del hogar y la oficina para fomentar la conexión, la comunidad y la interacción humana significativa. Esta idea cobra especial relevancia en un momento en que la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que trabajamos. A medida que las tareas rutinarias se automatizan, los trabajadores que usan activamente herramientas de IA destinan más tiempo a aprender, colaborar y construir relaciones, lo que refuerza el rol de la oficina como espacio social genuino, y no simplemente como un lugar para procesar trabajo. En Latinoamérica, esta idea adquiere una urgencia particular. A pesar de la rica tradición de la región en plazas públicas, mercados y vida en la calle, espacios que históricamente han anclado la comunidad y el intercambio social, la densificación acelerada en ciudades como San José, Bogotá y Ciudad de México ha superado el desarrollo de espacios públicos accesibles, seguros y bien diseñados donde las personas puedan reunirse, colaborar y construir vínculos. El espacio de trabajo puede ayudar a llenar ese vacío. La oficina de Gensler en Costa Rica, ubicada en el distrito empresarial de Escazú, uno de los sectores con mayor congestión de la ciudad, ofrece una respuesta concreta. Dos terrazas exteriores con vistas a la montaña funcionan como espacios para reuniones, encuentros informales y momentos de descompresión, equipadas con hamacas y un huerto orgánico. En el interior, muros vivos mejoran la calidad del aire, mientras que colores vibrantes y materiales locales celebran la cultura costarricense.

Según nuestro estudio, el 70% de los usuarios de IA señala que el aprendizaje es clave para su desempeño. Al diseñar para la interacción y no solo para la ejecución de tareas, las organizaciones pueden crear entornos donde las personas se conecten de manera orgánica: hubs sociales, zonas de colaboración flexible y espacios que propicien encuentros espontáneos. Más que amenidades, estos espacios son plataformas para la polinización cruzada de ideas y para construir un sentido de pertenencia más sólido. Esto beneficia tanto a empleadores como a colaboradores. Las organizaciones ganan equipos más comprometidos y creativos; los colaboradores acceden a un ecosistema social y profesional que apoya su crecimiento y bienestar.

El bienestar como capa fundacional, no como accesorio

En las grandes ciudades de Latinoamérica, el acceso a infraestructura de bienestar con espacios verdes, instalaciones recreativas o simplemente tiempo disponible es limitado y desigual. Esto hace que el rol del espacio de trabajo sea aún más determinante. El bienestar en el diseño de oficinas debe tratarse como un principio fundacional, no como un complemento. Hoy, dos tercios de los empleados realizan ajustes improvisados a su espacio de trabajo, lo que evidencia brechas persistentes en tres dimensiones: salud física (ergonomía, movimiento, calidad del aire), salud mental (zonas de quietud, áreas de concentración, entornos restauradores) y bienestar social (espacios inclusivos y diversos). La oficina de Gensler en Bogotá encarna esta idea. El espacio lleva a empleados y visitantes en un recorrido por las regiones de Colombia, con materiales como madera, piedra y ladrillo que reflejan la diversidad geográfica del país, desde la costa hasta la Amazonía. Frases de la cultura urbana, vegetación integrada y elementos de hospitalidad hacen de la oficina un ancla cívica: una prueba de que un espacio de trabajo puede portar el peso cultural de su ciudad. Para los trabajadores de las crecientes áreas urbanas de Latinoamérica, donde el ritmo de vida puede ser exigente y desequilibrado, la oficina puede convertirse en una fuerza estabilizadora. Puede ofrecer lo que la ciudad no siempre puede: equilibrio, previsibilidad y, sobre todo, cuidado.

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