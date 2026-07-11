La industria musical lanza una clasificación para distinguir creaciones de la IA

Una medida impulsada por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), The Grammys, el sindicato SAG-AFTRA (que representa a aproximadamente 160,000 actores, locutores, periodistas de radio y televisión, bailarines, cantantes, y otros profesionales del entretenimiento en EE.UU.), la Recording Industry Association of America (RIAA), la American Association of Independent Music (A2IM), Worldwide Independent Network (WIN), IMPALA y Human Artistry Campaign.

Las principales organizaciones internacionales de la industria musical han creado un sistema de etiquetado para identificar qué participación ha tenido la inteligencia artificial (IA) en creaciones sonoras, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia a los usuarios y establecer un sistema unificado.

La iniciativa, anunciada en un comunicado conjunto de las organizaciones participantes, diferencia entre dos categorías 'Generada por IA' y 'Asistida por IA'.

Una grabación llevará la etiqueta 'Generada por IA' cuando la inteligencia artificial haya creado la totalidad o la mayor parte de sus elementos creativos, como la voz principal, una interpretación instrumental relevante o la composición completa a partir de instrucciones (prompts).

Mientras que la etiqueta 'Asistida por IA' se aplicará a aquellas grabaciones creadas fundamentalmente por personas, en las que la inteligencia artificial se haya utilizado únicamente para determinados elementos expresivos. Y la voz principal y los instrumentos protagonistas están a cargo de seres humanos.

"Estas etiquetas se aplican al uso de IA generativa en las grabaciones sonoras y estarán disponibles para su uso próximamente. Por el momento, el sistema no cubre el uso de IA generativa en letras, composiciones, videoclips ni portadas", añade la nota.

El sistema está concebido para que sea usado por las plataformas de streaming de música, distribuidores y otros actores. Las etiquetas utilizan iconos visuales para ofrecer a los fans una indicación rápida, respaldadas por metadatos y sistemas de entrega asociados.

Las organizaciones se comprometen a trabajar con los servicios de música digital, distribuidores, agregadores y organismos de estandarización para su implementación en toda la industria.