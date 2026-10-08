Destinos para descubrir la riqueza cultural y gastronómica de Guatemala

Ocio

Para los viajeros que buscan experiencias de naturaleza y aventura, Huehuetenango ofrece alternativas como la laguna Magdalena, ubicada en la Sierra de los Cuchumatanes, así como destinos en Nentón, entre ellos la laguna Brava y los cenotes de Candelaria, el Cimarrón y río Azul.

Por revistaeyn.com Con la llegada de octubre, muchos aprovechan para salir de la rutina y conocer nuevos destinos dentro de Guatemala. Dos regiones reflejan la riqueza cultural, natural y gastronómica de Guatemala: Huehuetenango, en el noroccidente, y Petén, en el norte del país. Huehuetenango combina paisajes montañosos, tradiciones artesanales, gastronomía local y una importante cultura cafetalera. La Sierra de los Cuchumatanes ofrece escenarios ideales para quienes buscan conectar con la naturaleza y conocer comunidades que conservan una fuerte identidad maya mam.

Entre los atractivos de la región destaca Zaculeu, antigua ciudad maya ubicada en las cercanías de la cabecera departamental. También sobresalen Chiantla, reconocida por sus tradiciones religiosas y artesanales, y diversos escenarios naturales que forman parte de la riqueza del departamento. Para los viajeros que buscan experiencias de naturaleza y aventura, la región ofrece alternativas como la laguna Magdalena, ubicada en la Sierra de los Cuchumatanes, así como destinos en Nentón, entre ellos la laguna Brava y los cenotes de Candelaria, el Cimarrón y río Azul. La gastronomía también es parte esencial de la experiencia huehueteca. Entre los sabores que caracterizan al departamento se encuentras las sopas tradicionales, carnes a la parrilla, chiles rellenos y enchiladas al estilo huehueteco, además de preparaciones con carne de cordero vinculadas a las tradiciones de la región de los Cuchumatanes. "Creemos que todo guatemalteco merece descubrir estos tesoros desde su trayecto y nuestro compromiso como empresa de movilidad es que lo hagan a través experiencia cómoda, segura y accesible para cada viajero", afirmó Josef Valdez, gerente comercial región Centroamérica para Cristóbal Colón.