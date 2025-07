Cómo planificar vacaciones que realmente recarguen su energía

Por revistaeyn.com

¿Alguna vez ha sentido que vuelve de las vacaciones más agotado de lo que se fue? Se escucha constantemente: personas que, en su afán por aprovechar cada minuto, terminan transformando sus días libres en una maratón de actividades que los devuelve a la rutina laboral, igual o más cansados que antes.

María Méndez, presidenta y fundadora de Vacation is a Human Right (VIAHR), señala que descansar es un arte, y las vacaciones no siempre garantizan desconexión ni bienestar si no se planifican con conciencia.