¿Cómo usar el color del año de Pantone Mocha Mouss, en la decoración del hogar, según los expertos?

Por revistaeyn.com
Cada año, los expertos en diseño seleccionan el “color del año” que define las tendencias cromáticas en interiores, fashion y diseño industrial. Adoptar ese tono no significa redecorar por completo, sino integrarlo con inteligencia en puntos focales del hogar.
Este año el tono escogido por el Instituto Pantone del Color ha sido el Mocha Mousse (PANTONE 17-1230), un marrón cálido y reconfortante que evoca la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, y que apela al deseo de bienestar.
Muebles Dico brinda algunos consejos para integrar el color del año en su decoración con muebles que realmente juegan con el protagonismo del color.
1. Pieza protagonista: Opte por un sofá o sala modular en el tono del año y acompáñelo con paredes y mesas auxiliares en colores neutros.
2. Toques puntuales: Si prefiere un cambio sutil, añada cojines, mantas o sillones individuales que lleven el color, sobre una base neutra.
3. Combinación tonal: Use tonos más claros u oscuros de la misma gama para generar un ambiente armónico.
4. Contraste elegante: Combine el color del año con madera oscura, negro o tonos metálicos para un efecto más sofisticado.
Además, recomienda:
· Empiece en espacios pequeños y evalúe cómo luce la luz en el color elegido.
· Dele fuerza con texturas como lino, bouclé o chenille.
· Repita el color en tres puntos del espacio (ej. sofá, cojín y alfombra) para mantener cohesión.
El color del año no es solo una moda: es una forma de refrescar su hogar y expresar personalidad.