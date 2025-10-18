¿Cómo usar el color del año de Pantone Mocha Mouss, en la decoración del hogar, según los expertos?

Por revistaeyn.com

Cada año, los expertos en diseño seleccionan el “color del año” que define las tendencias cromáticas en interiores, fashion y diseño industrial. Adoptar ese tono no significa redecorar por completo, sino integrarlo con inteligencia en puntos focales del hogar.

Este año el tono escogido por el Instituto Pantone del Color ha sido el Mocha Mousse (PANTONE 17-1230), un marrón cálido y reconfortante que evoca la deliciosa calidad del cacao, el chocolate y el café, y que apela al deseo de bienestar.

Muebles Dico brinda algunos consejos para integrar el color del año en su decoración con muebles que realmente juegan con el protagonismo del color.

1. Pieza protagonista: Opte por un sofá o sala modular en el tono del año y acompáñelo con paredes y mesas auxiliares en colores neutros.

2. Toques puntuales: Si prefiere un cambio sutil, añada cojines, mantas o sillones individuales que lleven el color, sobre una base neutra.