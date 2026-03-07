Escudo de las Américas: Trump busca derrotar cárteles con ayuda de Latam

Por revistaeyn.com

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los cárteles del narcotráfico. El anuncio lo hizo al inicio de la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami, donde se reúne con líderes de derecha (y aliados) de la región.

"En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que asolan nuestra región", declaró, antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición.

Para Trump, estos grupos delictivos son poderosos, peligrosos, y una amenaza a la seguridad nacional y "son un portal para adversarios fuera la región. No los queremos, son un cáncer y no queremos que se propague".

"Estos cárteles que asesinan, extorsionan, trafican drogas, sobornan y siembra el terror y algunos de ustedes están en peligro, pero estamos trabajando y haciendo lo que debemos hacer. Nuestros misiles son extremadamente precisos (...) La única forma de derrotarlos es mostrando nuestro poderío militar", sentenció.

En su discurso, el mandatario estadunidense les dijo que necesita su "ayuda". "De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó el mandatario.

La ofensiva contra los carteles ocurre en un contexto político regional profundamente transformado.

Para Trump, "México es el epicentro de la violencia de los carteles", aunque afirmó que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, es una "muy buena persona" con una "voz hermosa".

Pete Hegseth, secretario de la Defensa Nacional, apuntó que trabajarán en conjunto con los líderes latinoamericanos para acabar con los cárteles. "Estamos ansiosos de trabajar con sus países y otros que no están aquí. Con nuestros recursos compartidos, con la capacidad y el liderazgo de Estados Unidos nos pondremos en ofensiva contra los carteles. Esta coalición será una fuerza para el bien y la Paz", apuntó.

La administración Trump busca consolidar un bloque político y militar en América Latina que respalde su estrategia hemisférica mientras Estados Unidos mantiene abiertos otros frentes globales, incluida la confrontación con Irán en Medio Oriente.