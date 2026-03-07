Escudo de las Américas: Trump busca derrotar cárteles con ayuda de Latam

Por revistaeyn.com
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los cárteles del narcotráfico. El anuncio lo hizo al inicio de la cumbre 'Escudo de las Américas' en Miami, donde se reúne con líderes de derecha (y aliados) de la región.
"En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los cárteles criminales que asolan nuestra región", declaró, antes de firmar un decreto para formalizar esta nueva coalición.
Para Trump, estos grupos delictivos son poderosos, peligrosos, y una amenaza a la seguridad nacional y "son un portal para adversarios fuera la región. No los queremos, son un cáncer y no queremos que se propague".
"Estos cárteles que asesinan, extorsionan, trafican drogas, sobornan y siembra el terror y algunos de ustedes están en peligro, pero estamos trabajando y haciendo lo que debemos hacer. Nuestros misiles son extremadamente precisos (...) La única forma de derrotarlos es mostrando nuestro poderío militar", sentenció.
En su discurso, el mandatario estadunidense les dijo que necesita su "ayuda". "De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó el mandatario.
La ofensiva contra los carteles ocurre en un contexto político regional profundamente transformado.
Para Trump, "México es el epicentro de la violencia de los carteles", aunque afirmó que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, es una "muy buena persona" con una "voz hermosa".
Pete Hegseth, secretario de la Defensa Nacional, apuntó que trabajarán en conjunto con los líderes latinoamericanos para acabar con los cárteles. "Estamos ansiosos de trabajar con sus países y otros que no están aquí. Con nuestros recursos compartidos, con la capacidad y el liderazgo de Estados Unidos nos pondremos en ofensiva contra los carteles. Esta coalición será una fuerza para el bien y la Paz", apuntó.
La administración Trump busca consolidar un bloque político y militar en América Latina que respalde su estrategia hemisférica mientras Estados Unidos mantiene abiertos otros frentes globales, incluida la confrontación con Irán en Medio Oriente.
La reunión, que se celebra en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario, busca consolidar el liderazgo de Washington en América Latina y contrarrestar la creciente influencia de China en la región.
COSAS BUENAS PARA LA REGIÓN: RUBIO
Los mandatarios latinoamericanos mantendrán además un almuerzo de trabajo con el secretario de Estado, Marco Rubio. Trump deberá retirarse para viajar este mismo sábado a la base aérea de Dover (Delaware), donde llegarán los cuerpos de seis militares estadounidenses fallecidos en la guerra de Irán.
De hecho, Rubio, llamó amigos a los asistentes, destacando que tienen alto potencial estos países.
"Seguiremos trabajando en conjunto y vamos a hacer cosas muy buenas e importantes para la región. Las nuevas generaciones nos van a agradecer", indicó el secretario, en español.
CANAL DE PANAMÁ EN EL DISCURSO DE TRUMP EN CUMBRE EN MIAMI
El presidente estadounidense avisó este sábado que "no permitirá la influencia extranjera" en América como parte de su nueva doctrina.
Esto "incluye al Canal de Panamá", que declaró su "canal favorito" ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.
"No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo", manifestó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa 'Escudo de las Américas'.
¿QUIÉNES ASISTEN A LA REUNIÓN ESCUDO DE LA AMÉRICAS?
Los primeros en llegar fueron el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y el presidente de Honduras, Nasry Asfura.
Posteriormente llegaron también los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Argentina, Javier Milei; de República Dominicana, Luis Abinader; de Guyana, Irfaan Ali; de Paraguay, Santiago Peña, y de El Salvador, Nayib Bukele.
¿QUÉ ES EL ESCUDO DE LAS AMÉRICAS?
El ‘Escudo de las Américas’ se plantea como una cumbre paralela de líderes afines a Washington frente a la tradicional Cumbre de las Américas, foro creado en 1994 para reunir periódicamente a los jefes de Estado del continente y que el año pasado fue cancelado por discrepancias entre sus miembros.
El encuentro de Miami, convocado antes del inicio de la guerra con Irán, se produce tras la captura en enero del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela y en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo energético impuesto a la isla.
También coincide con la presión ejercida por Washington para contrarrestar la influencia de China en la región, que incluyó presiones al Canal de Panamá para desvincularse de empresas de Hong Kong y sanciones contra tres funcionarios chilenos por la posible construcción de un cable de fibra óptica con el gigante asiático