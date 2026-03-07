Centroamérica & Mundo

Escudo de las Américas: ¿Una nueva arquitectura militar para todo el continente?

Qué implica desde una perspectiva geopolítica la coalición anti-cárteles y cuál es el lugar de Centroamérica en este nuevo diseño hemisférico.

Por: Norma Lezcano – revistaeyn.com La creación de una coalición regional contra los cárteles de la droga ha abierto un debate que va más allá del combate al narcotráfico. La pregunta que comienza a plantearse en círculos estratégicos es más profunda: ¿podría esta coalición convertirse en el primer sistema de seguridad militar hemisférico desde el final de la Guerra Fría? Para Centroamérica, esta no es una discusión nueva ni lejana. La región se encuentra en el corazón geográfico del fenómeno: corredor del narcotráfico, punto de tránsito migratorio, espacio logístico entre México y Sudamérica y, cada vez más, un territorio donde se cruzan intereses estratégicos de Estados Unidos y China. Comprender el alcance de esta coalición exige distinguir dos niveles de análisis: el objetivo inmediato —explícito— y el objetivo estratégico —más profundo— que podría estar detrás de la iniciativa.

El objetivo evidente: enfrentar el narcoterrorismo

En su nivel más visible, la coalición se presenta como una respuesta a la evolución del crimen organizado en el hemisferio.

Los cárteles ya no operan como simples redes criminales dedicadas al tráfico de drogas. En muchos casos han desarrollado capacidades cuasi-militares, con control territorial, armamento sofisticado, estructuras financieras internacionales y capacidad de penetrar instituciones estatales. Este fenómeno afecta directamente a Centroamérica. La región funciona como puente geográfico entre los principales centros de producción de cocaína en Sudamérica y la estructura logística de distribución en México, lo que la convierte en un espacio clave para el tránsito de estupefacientes, armas y dinero ilícito. En ese contexto, la coalición busca reforzar la cooperación en tres áreas centrales: -seguridad fronteriza -combate al narcotráfico y al llamado narcoterrorismo -protección de infraestructura crítica El objetivo inmediato es claro: fortalecer la capacidad de los Estados para recuperar control territorial frente a redes criminales transnacionales.

Un objetivo más profundo: reconstruir la seguridad hemisférica

Sin embargo, el alcance potencial de la iniciativa podría ser mayor.

Durante la Guerra Fría, América contaba con una arquitectura de seguridad relativamente definida, articulada en torno al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y a una red de cooperación militar que respondía a la lógica de la confrontación con el bloque soviético. Ese sistema perdió relevancia tras el fin de la Guerra Fría, cuando la seguridad dejó de ser un eje central de cooperación regional. La nueva coalición podría estar marcando un retorno gradual a esa lógica, aunque bajo una narrativa distinta. Hoy el enemigo no es una ideología ni un bloque militar rival. El sistema que comienza a configurarse se articula en torno a amenazas híbridas: crimen organizado transnacional, redes terroristas y, de manera más indirecta, la creciente competencia geopolítica entre grandes potencias. En este contexto, el narcotráfico funciona como la amenaza inmediata que legitima la cooperación militar, aunque la estructura de seguridad que se está configurando podría tener implicaciones estratégicas más amplias.

Centroamérica en el centro del tablero

Para Centroamérica, esta dinámica tiene implicaciones particulares. La región se ubica entre México —donde operan algunos de los cárteles más poderosos del mundo— y Panamá —uno de los nodos logísticos más importantes del comercio global—. Esa posición convierte a los países centroamericanos en piezas clave dentro del nuevo mapa de seguridad regional. Al mismo tiempo, la región enfrenta una realidad geopolítica cada vez más compleja. Panamá: un nodo estratégico global. Panamá ocupa un lugar central en la competencia estratégica contemporánea. El Canal sigue siendo uno de los puntos neurálgicos del comercio mundial y un activo de enorme valor geopolítico. Las tensiones recientes en torno a infraestructura portuaria, logística y presencia económica extranjera han colocado nuevamente al país en el centro de la atención de Washington. Honduras: entre nuevas alianzas. Honduras también refleja las tensiones del nuevo escenario. El país estableció relaciones diplomáticas con China en los últimos años, rompiendo con décadas de reconocimiento a Taiwán. Ese movimiento forma parte de una tendencia más amplia en América Latina: la expansión diplomática y económica de Beijing en el hemisferio. Al formar parte del Escudo de las Américas, surge una pregunta inevitable: ¿tendrá el gobierno hondureño que equilibrar o redefinir su relación con actores del bloque asiático? El Salvador: equilibrio entre seguridad y financiamiento. El Salvador representa quizás el caso más singular. El gobierno salvadoreño ha desarrollado una relación estrecha con Washington en materia de seguridad y lucha contra las pandillas. Pero al mismo tiempo ha recibido inversiones y apoyo financiero de China. Este doble vínculo ilustra el dilema que enfrentan varios países de la región: cooperar con Estados Unidos en seguridad sin cerrar la puerta a los beneficios económicos de la relación con Beijing.

Un sistema de seguridad sin enemigo único

A diferencia de la Guerra Fría, el sistema emergente no se organiza alrededor de un solo adversario claramente definido. Más bien parece responder a tres niveles de amenaza simultáneos: -una amenaza operacional: el narcotráfico y el crimen organizado transnacional -una amenaza intermedia: redes terroristas y financiamiento ilícito global -una amenaza estratégica: la creciente competencia geopolítica en el hemisferio. En este esquema, la lucha contra los cárteles funciona como el motor operativo, mientras que la cooperación militar resultante refuerza la posición estratégica de Estados Unidos en el continente. Para los países centroamericanos, la consolidación de esta coalición plantea oportunidades y dilemas. Por un lado, la cooperación en seguridad puede aportar herramientas importantes: intercambio de inteligencia, asistencia militar y fortalecimiento institucional frente al crimen organizado. Por otro, la región deberá navegar cuidadosamente entre dos dinámicas geopolíticas que avanzan en paralelo: -la cooperación en seguridad con Estados Unidos -la creciente presencia económica y diplomática de China. Ese equilibrio será uno de los desafíos estratégicos centrales para Centroamérica en los próximos años.

Hacia una nueva seguridad regional