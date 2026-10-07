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Costa Rica en un clic: mapa interactivo invita a descubrir naturaleza, cultura y océanos

La plataforma gratuita “Descubrí Costa Rica” reúne información sobre parques nacionales, volcanes, cataratas, biodiversidad y patrimonio cultural. Una propuesta para explorar el país desde la pantalla y encontrar nuevas razones para recorrerlo.

  • Costa Rica en un clic: mapa interactivo invita a descubrir naturaleza, cultura y océanos
2026-10-07

Por: Revistaeyn.com

Un viaje puede comenzar mucho antes de preparar las maletas. A veces basta una imagen, una pregunta o un lugar desconocido en el mapa.

Con esa posibilidad como punto de partida, Costa Rica presenta una herramienta digital para acercarse a sus paisajes y conocer la riqueza natural, cultural e histórica que los rodea.

Se trata de “Descubrí Costa Rica”, un mapa interactivo gratuito, disponible en español e inglés, cuyo lanzamiento fue anunciado el 23 de septiembre.

La iniciativa fue desarrollada por la Marca País esencial COSTA RICA junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (CIMAR-UCR) y la Escuela de Geografía de esa universidad.

Un recorrido entre paisajes y conocimiento

La plataforma permite explorar parques nacionales, islas, cataratas, volcanes, ecosistemas y áreas protegidas, además de sitios de interés cultural y datos sobre biodiversidad. Sus distintas capas de información reúnen contenidos geográficos, científicos e históricos en un mismo espacio digital.

Para quien piensa visitar el país, puede ser una primera aproximación a los lugares que despiertan su interés. Para quienes ya lo conocen, ofrece una invitación a mirarlo otra vez: detenerse en un ecosistema, descubrir una isla o acercarse a la historia que acompaña un paisaje.

La propuesta amplía así las preguntas que suelen orientar una escapada. Además de elegir dónde ir, invita a pensar qué hace particular a ese lugar y qué patrimonio merece conocerse y conservarse.

El país también se descubre mar adentro

Uno de sus aportes es incorporar la dimensión marítima de Costa Rica, con información e imágenes sobre biodiversidad marina. Ese componente permite extender el recorrido hacia los ambientes y organismos que habitan sus aguas.

La herramienta se complementa con “Costa Rica Azul”, otra plataforma de esencial COSTA RICA dedicada al conocimiento y la importancia del océano. Ambas propuestas acercan esa riqueza a un público que puede explorarla desde cualquier lugar.

Curiosidad con respaldo científico

Según las instituciones participantes, los contenidos cuentan con respaldo académico y científico del CIMAR-UCR y la Escuela de Geografía de la UCR. La plataforma está dirigida tanto a turistas nacionales e internacionales como a estudiantes, docentes, investigadores y público general.

Para el lector que disfruta viajar, la invitación es sencilla: abrir el mapa y dejar que la curiosidad marque el primer destino. Conocer un país también puede empezar por comprender los paisajes que queremos visitar.

Explore la plataforma: Descubrí Costa Rica.

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