Costa Rica en un clic: mapa interactivo invita a descubrir naturaleza, cultura y océanos

Por: Revistaeyn.com

Un viaje puede comenzar mucho antes de preparar las maletas. A veces basta una imagen, una pregunta o un lugar desconocido en el mapa.

Con esa posibilidad como punto de partida, Costa Rica presenta una herramienta digital para acercarse a sus paisajes y conocer la riqueza natural, cultural e histórica que los rodea.

Se trata de “Descubrí Costa Rica”, un mapa interactivo gratuito, disponible en español e inglés, cuyo lanzamiento fue anunciado el 23 de septiembre.

La iniciativa fue desarrollada por la Marca País esencial COSTA RICA junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (CIMAR-UCR) y la Escuela de Geografía de esa universidad.