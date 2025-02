Director de ‘Emilia Pérez’ arremete contra Karla Sofía Gascón

El director francés aseguró en una entrevista con Deadline que la relación con la española se había deteriorado y que no estaba manteniendo comunicación con ella tras los comentarios “absolutamente odiosos y dignos de ser odiados” que recientemente salieron a la luz, calificados de xenófobos y racistas.

El director expresó que en vez de asumir su culpa, Gascón se estaba “haciendo la víctima”, algo que le parecía “sorprendente”: “Es como si pensara que las palabras no duelen”, expresó.

La actriz Gascón, por su parte, se defendió de las críticas en un mensaje en Instagram en el que aseguró que no tiene “nada que esconder” y que es víctima de la llamada “cultura de la cancelación”.

“Parece que me están atacando en el tribunal del realismo. Bueno, nunca he afirmado que quisiera hacer una obra realista. Si quisiera hacer una obra que estuviera particularmente documentada, haría un documental, pero entonces no habría canto ni baile”, mencionó.

Audiard, quien también ha sido criticado por no haber rodado la cinta en México, dijo que se arrepentía de no haber grabado la película en el país en donde está contextualizada la historia.