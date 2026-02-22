El nuevo lujo: viajar sin maleta

Este espacio responde a una clara evolución en las tendencias de consumo, donde las generaciones Z y Millennials buscan experiencias sensoriales, impulsando una redefinición del turismo donde el visitante está inmerso y la observación da paso a una conexión emocional profunda con el entorno.

Las experiencias inmersivas están redefiniendo el entretenimiento global, y la CDMX no se queda atrás. En Plaza Carso, Odisea México propone un recorrido sensorial de 4,000 m² que convierte la cultura, naturaleza y arquitectura del país en una narrativa envolvente.

En Odisea México el viaje inicia en la atmósfera íntima de Coyoacán, con referencias visuales y sonoras que apelan a la memoria colectiva chilanga. No es una réplica literal, sino una reinterpretación escenográfica que transforma el espacio en nostalgia curada.

Después, el recorrido se vuelve contemplativo. En el Mictlán, a través de murales fosforescentes que cobran vida bajo luz negra y alebrijes monumentales que cuelgan del techo, el inframundo se presenta como un estallido visual custodiado por la elegancia de las Catrinas.

La travesía se expande hacia la energía de las Calendas Oaxaqueñas, donde el movimiento de las marmotas y los gigantes de calenda transportan al visitante al corazón de la fiesta zapoteca. Este dinamismo conecta con la atmósfera del Puerto de Veracruz, una pausa sensorial que recrea el ritmo del malecón y la cadencia del Golfo.

El clímax ocurre en su Flying Theater, una experiencia tecnológica que sincroniza movimiento, proyección envolvente y efectos sensoriales para simular un sobrevuelo por paisajes mexicanos. Aquí la tecnología no compite con la narrativa: la amplifica. La sensación de vuelo funciona como metáfora de una nueva manera de aproximarnos al territorio, más emocional que geográfica.

Odisea México abre todos los días de 10:00 a 18:00 horas en Plaza Carso, consolidándose como uno de los nuevos referentes del entretenimiento inmersivo en la capital.