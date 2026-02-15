Nueva oferta hotelera para estancias prolongadas en Costa Rica

Por revistaeyn.com
Residence Inn by Marriott anuncia la apertura de su nuevo hotel en El Coyol de Alajuela, Costa Rica, una de las zonas corporativas e industriales más importantes del país.
Esta propiedad está diseñada para viajeros que desean mantener su estilo de vida durante estancias prolongadas, con la comodidad residencial, el espacio, el diseño contemporáneo y la funcionalidad.
“Costa Rica continúa siendo un mercado clave para Marriott International, y El Coyol representa una ubicación estratégica para atender a viajeros de negocios y estancias prolongadas”, comentó Brian King, presidente de Marriott Internacional para el Caribe y Latinoamérica.
El Coyol se ha consolidado como un punto estratégico para el desarrollo empresarial y la conectividad regional. Su cercanía con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y con los principales parques empresariales convierte a este destino en el lugar ideal para viajes de negocios, proyectos de larga duración y estadías flexibles.
Residence Inn by Marriott cuenta con más de 930 propiedades en más de 25 países y territorios. Los huéspedes pueden estar en amplias suites con distintos espacios para vivir, trabajar y dormir. Los viajeros pueden maximizar su tiempo y prosperar mientras viajan con cocinas totalmente equipadas en cada suite, servicio de entrega de comestibles, mercados para llevar las 24 horas, los 7 días de la semana y desayunos de cortesía.