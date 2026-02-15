Nueva oferta hotelera para estancias prolongadas en Costa Rica

Por revistaeyn.com

Residence Inn by Marriott anuncia la apertura de su nuevo hotel en El Coyol de Alajuela, Costa Rica, una de las zonas corporativas e industriales más importantes del país.

Esta propiedad está diseñada para viajeros que desean mantener su estilo de vida durante estancias prolongadas, con la comodidad residencial, el espacio, el diseño contemporáneo y la funcionalidad.

“Costa Rica continúa siendo un mercado clave para Marriott International, y El Coyol representa una ubicación estratégica para atender a viajeros de negocios y estancias prolongadas”, comentó Brian King, presidente de Marriott Internacional para el Caribe y Latinoamérica.