Ocio

Nueva oferta hotelera para estancias prolongadas en Costa Rica

La firma hotelera llega con una nueva propuesta para estancias prolongadas en El Coyol.

  • Nueva oferta hotelera para estancias prolongadas en Costa Rica
2026-02-15

Por revistaeyn.com

Residence Inn by Marriott anuncia la apertura de su nuevo hotel en El Coyol de Alajuela, Costa Rica, una de las zonas corporativas e industriales más importantes del país.

Esta propiedad está diseñada para viajeros que desean mantener su estilo de vida durante estancias prolongadas, con la comodidad residencial, el espacio, el diseño contemporáneo y la funcionalidad.

“Costa Rica continúa siendo un mercado clave para Marriott International, y El Coyol representa una ubicación estratégica para atender a viajeros de negocios y estancias prolongadas”, comentó Brian King, presidente de Marriott Internacional para el Caribe y Latinoamérica.

Abre Santa Lucía Jungle Hacienda en el corazón de Costa Rica

El Coyol se ha consolidado como un punto estratégico para el desarrollo empresarial y la conectividad regional. Su cercanía con el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y con los principales parques empresariales convierte a este destino en el lugar ideal para viajes de negocios, proyectos de larga duración y estadías flexibles.

City Express by Marriott llega a El Salvador y lo hará con varios proyectos

Residence Inn by Marriott cuenta con más de 930 propiedades en más de 25 países y territorios. Los huéspedes pueden estar en amplias suites con distintos espacios para vivir, trabajar y dormir. Los viajeros pueden maximizar su tiempo y prosperar mientras viajan con cocinas totalmente equipadas en cada suite, servicio de entrega de comestibles, mercados para llevar las 24 horas, los 7 días de la semana y desayunos de cortesía.


Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Negocios
|
Hotel
|
Viaje
|
Hospedaje
|
Latinoamérica
|
Costa Rica
|
Caribe
|
Alajuela
|
Marriott International
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE