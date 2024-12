'Inside Out 2' es la película más taquillera de 2024

La película 'Inside out 2' es la cinta más taquillera del año con 1.698 millones de dólares recaudados en todo el mundo, seguida de 'Deadpool & Wolverine' y 'Despicable Me 4', con 1.338 y 969 millones de dólares, respectivamente, según los datos distribuidos por la web Box Office Mojo.

'Wicked', la adaptación a la gran pantalla del éxito de Broadway, consiguió 634 millones de dólares, seguido por 'Godzilla x Kong: The New Empire' (571 millones), 'Kung Fu Panda 4' (547 millones), 'Venom: The Last Dance' (476) y 'Beetlejuice Beetlejuice' (451).