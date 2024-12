Plataforma Multiverse, dispuesta a liderar el potencial de emprendimiento

“No existen límites a lo que un hombre –mujer– puede lograr si no le importa quién se lleva el crédito”. Esta cita de Giancarlo Ibarguen Segovia –quien fuera rector de la Universidad Francisco Marroquín y un emprendedor incansable, que vivió la libertad como un principio– hicieron eco y aún resuenan entre quienes desde Multiverse o con el apoyo de esta empresa se aventuran a transitar por el camino del emprendimiento.

Más que un reporte de cifras, durante el Multiverse Rundown 2024, sus miembros reconocieron el esfuerzo que implica un emprendimiento, y cómo este se traduce en resultados que, en palabras de su CEO: integran familias, fortalecen comunidades y reflejan un país en el que prevalece la esperanza.

Los emprendedores, dice Pinto, “Son héroes que toman en hombros la responsabilidad de crear valor... navegar en la incertidumbre con conocimiento disperso y asimétrico... con total fe de que acertarán en el algoritmo del éxito”.

Emprendimientos exitosos hay más de uno, y por cada uno, una marca, sobre la cual descansan la resiliencia y la perseverancia. El tesón de una pareja que comenzó limpiando casas, para sobrellevar el desempleo, y ahora tiene una empresa de servicio para la que trabajan más de 40 personas. O la que, en pandemia creó una plataforma de alquiler de juguetes, por suscripción, para que más niños puedan disfrutarlos. ¿Y por qué no, si, alguien más ya no los quiere o no los necesita? El valor lo agrega la formación en educación de una mujer que se preocupa por que el producto sea adecuado a la edad de cada niño, sobre todo, útil. También está el emprendimiento de mujeres indígenas que este mes completaron un primer embarque de exportación de té guatemalteco.

A los emprendedores, Rocío Pinto les atribuye coraje, locura y control, para llevar a buen puerto sus iniciativas, haciendo frente a lo que ella llama un “caleidoscopio de desafíos”, pues comienzan su propio negocio con un propósito que está mucho más allá de ellos mismos, y transformar ese acto de fe no sería posible, sin el apoyo inicial la familia y la comunidad, y la disciplina y el método, hasta crear un negocios escalable, permanente y sostenible.