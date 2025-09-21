¿Cómo disfrutan los costarricenses su tiempo libre?

Por revistaeyn.com

Tomando en cuenta que cada 20 de septiembre se conmemora el Día de la Recreación, Kantar IBOPE Media comparte datos que reflejan cómo los costarricenses eligen disfrutar de su tiempo libre.

De acuerdo con el estudio Target Group Index Costa Rica 2025, el 80 % de los costarricenses afirma que disfruta pasar tiempo en familia, lo que reafirma la relevancia de los espacios recreativos como momentos para estrechar vínculos.

Los resultados muestran además diferencias generacionales y de género en las actividades de esparcimiento.

En la generación Z, destaca una afinidad de 116 para visitar la montaña, mientras que un 36,3 % prefiere reunirse con sus amigos durante su tiempo libre. Por su parte, los millennials optan por experiencias culinarias: un 34,8% dedica parte de su ocio a cocinar o a realizar actividades relacionadas con la gastronomía.