José Francisco Molina es nombrado nuevo seleccionador de Honduras

Ocio

Molina, de 55 años y natural de Valencia, integró la selección de su país en el Mundial de Francia 98 y en la Eurocopa de Países Bajos de 2000, y ha sido elegido por la FFH para que también sea el director deportivo de las selecciones hondureñas, puesto que ya ocupó en la Real Federación Española entre 2018 y 2022.

Por Agencia EFE La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) anunció la contratación del exguardameta español José Francisco Molina como nuevo seleccionador nacional, con el objetivo de conseguir la clasificación al Mundial de 2030. "Con su llegada, comienza una nueva etapa para nuestra selección nacional. Nuevo camino. Nueva ilusión", indicó la FFH en un escueto comunicado en redes sociales.

En el imaginario español es recordado sobre todo por su periplo en el Atlético de Madrid, siendo el guardameta del equipo durante el histórico ‘doblete’ de 1995-96, con los títulos de Liga y Copa del Rey con Radomir Antic al frente del banquillo. Como entrenador, Molina hizo el año pasado historia en la Superliga India al conseguir que un equipo, en su caso, el Mohun Bagan, revalidara el título (League Shield). El exjugador de equipos como Valencia, Villarreal, Albacete, Atlético de Madrid, Deportivo y Levante, que con anterioridad dirigió en la cantera del Villarreal y en su primer equipo, en el Getafe B, el Kitchee de Hong Kong, el Atlético Calcuta y el Atlético de San Luis, consiguió que su equipo fuera el más sólido durante toda la temporada regular.