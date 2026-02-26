Cristiano Ronaldo sumó el gol 965 en su carrera

Ocio

Por Agencia EFE Cristiano Ronaldo encarriló la goleada ante el Al Najma (0-5), sumó el gol 965 en su carrera, al que contribuyó el doblete del español Íñigo Martínez, en la Liga de Arabia Saudí que lidera el Al Nassr, en la vigésima tercera jornada. El conjunto que dirige el también portugués Jorge Jesus sumó su undécima victoria consecutiva, la novena en la competición saudí, que encarriló Cristiano Ronaldo al transformar un penalti que Abdullah Al Hawsawi cometió sobre el propio goleador.

Cristiano, de 41 años, acumula ya 965 goles y está a solo 35 para legar a los 1000. El astro luso, que fue sustituido a la hora de juego con el partido decidido y después de una asistencia a su compañero Sadio Mane, que hizo el cuarto, suma veintiún tantos en la Liga Saudí. Es el tercer anotador del torneo, con uno menos que el mexicano Julián Quiñones, del Al Qadsiah y a dos del inglés Ivan Toney del Al Ahli, que tiene veintitrés. Entre el gol de Cristiano y el de Sadio Mané el Al Nassr selló su goleada con el del francés Kingsley Coman, que hizo el segundo a pase del croata Marcelo Brozovic, y el del español Íñigo Martínez, que firmó el tercero y después el quinto.