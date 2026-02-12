Ocio

Por Agencia EFE Las selecciones de Inglaterra y Costa Rica jugarán un partido amistoso el próximo 10 de junio como parte de la preparación del conjunto europeo para el Mundial de 2026, informó la Federación Costarricense de Fútbol. El partido se disputará en una sede por definir en Florida, Estados Unidos, y servirá a los ingleses como fogueo para el Mundial de 2026, en el que competirá en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.

Para Costa Rica, que no clasificó al Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, el amistoso ante Inglaterra será un partido de alto nivel en el inicio del proceso hacia el Mundial de 2030. Inglaterra y Costa Rica se han enfrentado en dos ocasiones. La primera, en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 que resultó en empate sin goles, mientras que la segunda fue un amistoso en junio de 2018 cuando los ingleses, como locales, triunfaron 2-0 previo al Mundial de Rusia 2018.