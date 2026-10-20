La 65.ª Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala recorrerá más de 1.400 kilómetros

Esta edición número 65 contará con la participación de 10 equipos internacionales confirmados, provenientes de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Panamá y Bélgica, además de los principales equipos nacionales invitados, quienes afrontarán exigentes recorridos de montaña, velocidad y resistencia a lo largo de los distintos departamentos que serán sede de la competencia.

La 65.ª Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala se realizará del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026, recorriendo distintas regiones del país a través de 10 etapas y 1.438 kilómetros de competencia.

Durante diez jornadas, los ciclistas atravesarán carreteras, centros urbanos y rutas de alta exigencia deportiva que pondrán a prueba su rendimiento físico y técnico. El recorrido iniciará en El Progreso y concluirá en la Ciudad de Guatemala con un circuito final en el Anillo Periférico.

"La Vuelta Ciclística a Guatemala conecta a los guatemaltecos a través del deporte. Como Malta Gallo, nos entusiasma seguir apoyando una plataforma que promueve el talento nacional y proyecta la riqueza de nuestro país ante atletas y equipos internacionales", comentó Ricardo Pontaza, Gerente de Malta Gallo.

Además de impulsar el deporte de alto rendimiento, la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala genera un impacto positivo en las comunidades por donde transita la competencia, promoviendo la actividad económica local, el turismo interno y la proyección de los atractivos naturales y culturales del país.

Como parte de la organización del evento, se implementarán medidas de seguridad y logística para garantizar el desarrollo adecuado del recorrido y la protección de atletas, equipos técnicos, espectadores y usuarios de las vías de tránsito.

La competencia contará con la presencia de equipos internacionales de alto nivel como NU Colombia, Best PC Ecuador, Colono Bikestation Kolbi, BANCO INDUSTRIAL 4WD RENTACAR Honduras, Canel's Java, Arenas Tlax_Mex, Pio Rico Cyclin Team, Momentum Racing Aguaroni, la Selección de Panamá y Team King of the Flemish Mountains, entre otros participantes que buscarán conquistar el título de la edición 2026.



"La edición número 65 representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el ciclismo guatemalteco y ofrecer una competencia de alto nivel deportivo. Hemos diseñado un recorrido exigente que permitirá demostrar el talento de los mejores corredores nacionales e internacionales para celebrar el deporte y promover el orgullo nacional", agregó Mayte Ruano, gerente interina de la Federación Guatemalteca de Ciclismo.