Top of Mind 2026: conoce cuáles son las marcas Emblemáticas y las líderes en Innovación

Por: Revistaeyn.com

En un entorno donde cada impacto cuenta, hay un indicador que sintetiza todo: ¿qué marca viene primero a la mente del consumidor?

El estudio Top of Mind 2026, desarrollado por E&N en alianza con Kantar Mercaplan, responde esa pregunta y, al hacerlo, construye algo aún más valioso: una vitrina de liderazgo para las empresas que están ganando la conversación, la elección y la lealtad.

Este año, el foco está puesto en cuatro territorios donde se define el valor real de marca: ser Emblemática, Innovar, Conectar con la Vida Saludable y destacarse en Publicidad.

MARCAS EMBLEMÁTICAS: liderazgo que representa países. No es solo dominio de mercado, es ser parte esencial en la construcción de identidad nacional. Las ganadoras son:

• Flor de Caña alcanza un sólido 43% en Nicaragua.

• Cerveza Gallo lidera con 34% en Guatemala.

• Cerveza Presidente domina con 30% en República Dominicana.

• Dos Pinos se posiciona con 28% en Costa Rica.

• Sula consigue el podio con 15%, en Honduras.

• Diana y Super Selectos comparten el primer lugar con 14% cada una, en El Salvador.

Estar aquí es más que visibilidad: es ser parte del ADN del consumidor.

MARCAS INNOVADORAS: relevancia que impulsa crecimiento. La innovación dejó de ser una narrativa meramente declarativa. Hoy se debe traducir en creación de valor y poder de diferenciación. Las destacadas son:

• Samsung lidera en varios mercados, consolidando su posicionamiento regional. Es reconocida en el primer lugar en El Salvador, Panamá y Nicaragua. Ocupa el segundo lugar en Guatemala, Costa Rica y Honduras.

• Sula y Dos Pinos demuestran la fuerza de la innovación local, enalteciendo la capacidad empresarial de Honduras y Costa Rica.

• Claro comparte con Cerveza Presidente el liderazgo en República Dominicana.

Innovar hoy es un pasaporte imprescindible para ganar presencia en la mente del consumidor, en primer lugar, y luego tejer un vínculo con sus emociones y experiencias.

VIDA SALUDABLE: el territorio de mayor oportunidad. Un espacio donde las marcas construyen futuro. Ya marcan huella en este camino:

• Dos Pinos lidera en Costa Rica.

• Herbalife se posiciona en Nicaragua.

• Nestlé aparece como referente transversal: en primer lugar en Panamá; en segundo, en los mercados de dominicano y nicaragüense.

• Sula, vuelve a destacar en Honduras también esta categoría.

• Agua Pura Salvavidas tiene un destacado primer lugar en Guatemala.

• Salud alcanza un absoluto liderazgo en El Salvador.

En el territorio de la vida saludable se juega la próxima gran batalla de posicionamiento de las marcas.

PUBLICIDAD DESTACADA: visibilidad que conecta, conversa e interpela a la audiencia. La creatividad efectiva crea relevancia y envuelve a las marcas en un ecosistema de coherencia que las vuelve confiables. Las marcas que demuestran este desempeño son:

• Coca-Cola lidera en múltiples mercados )en Panamá, Honduras y El Salvador).

• Cerveza Gallo y Dos Pinos consolidan su presencia en Guatemala y Costa Rica, respectivamente.

• Cerveza Presidente reafirma su liderazgo en su país (República Dominicana).

Invertir en marca sigue siendo la mejor estrategia de crecimiento. El Top of Mind 2026 no solo mide recordación, valida quién está ganando. Para las marcas que aparecen, es un activo que se capitaliza en reputación, confianza y negocio.

Para las que no, es una hoja de ruta clara. Porque en 2026 hay una verdad ineludible: las marcas que viven en la mente del consumidor son las que lideran el mercado y se aseguran una trayectoria sostenible.

Descubra el análisis completo, y las historias detrás de las marcas líderes en la edición digital de Top of Mind 2026 de E&N.