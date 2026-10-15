UE incluye el café de Guatemala entre sus Indicaciones Geográficas Protegidas

Bruselas destacó que el café producido en el departamento de Sacatepéquez (Guatemala) está vinculado con una sólida tradición cafetalera que se remonta a varios siglos.

La Unión Europea aprobó la inclusión del "Café Antigua" de Guatemala en su registro de Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), informó el Ejecutivo comunitario.

Y valoró su "sabor fino y equilibrado, con notas aromáticas de miel, caramelo, manzana y nuez tostada, un cuerpo muy completo y una acidez persistente sin llegar a ser afilada o amarga".

La protección se aplicará tanto la especie de café Coffea arábica como a la Coffea canephora.

La denominación de origen protegerá al café en sus presentaciones de café verde o tostado, ya sea en grano o molido.

Con esta incorporación, el café guatemalteco se suma a los más de 3.900 nombres protegidos en la base de datos oficial de la UE (eAmbrosia), lo que garantiza la protección de su nombre y calidad frente a imitaciones en el mercado europeo.