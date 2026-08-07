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Día Internacional de la Cerveza: cuando el consumo se convierte en experiencia

La cerveza aporta cerca de US$88.700 millones al PIB de América Latina y el Caribe y sostiene 3,9 millones de empleos. En Centroamérica, la entrada de capital global, el peso de marcas centenarias y el avance de las opciones premium y sin alcohol trasladan la competencia hacia la cultura, el entretenimiento y las nuevas ocasiones de consumo.

Por: Revistaeyn.com La cerveza se vende en botellas, latas y vasos, pero su mercadeo se juega cada vez más en otro terreno: el de las experiencias. Música, fútbol, gastronomía, festivales, contenido digital y encuentros entre amigos se han convertido en espacios donde las marcas buscan dejar de ser un producto visible para transformarse en parte del momento. Ese desplazamiento cobra relevancia este 7 de agosto, Día Internacional de la Cerveza, una celebración que tiene lugar el primer viernes de agosto y que nació para reunir a consumidores y reconocer a quienes elaboran y sirven la bebida. En Centroamérica, la fecha encuentra a una industria de fuerte arraigo local, pero inmersa en una transformación corporativa y comercial: compañías globales amplían su presencia, las marcas históricas defienden su pertenencia cultural y el portafolio se diversifica para conquistar ocasiones donde antes la cerveza tradicional no participaba. La dimensión económica ayuda a entender la intensidad de la competencia. Un estudio de Oxford Economics divulgado por Cerveceros Latinoamericanos estima que la cadena cervecera aporta alrededor de US$88.700 millones al producto interno bruto de América Latina y el Caribe, equivalentes al 1,3 % del PIB regional, y genera 3,9 millones de empleos, el 1,4 % del total. El análisis incluye a los siete países del istmo. La misma investigación cifra en US$58.800 millones la contribución tributaria de la actividad y señala que el 86 % del gasto de las cerveceras en proveedores permanece en el país donde se produce la bebida. Más que una categoría de consumo masivo, la cerveza articula agricultura, manufactura, transporte, distribución, comercio, restaurantes y entretenimiento.

Centroamérica: marcas locales, capital global

El mapa empresarial de la región combina compañías nacidas hace más de un siglo con dos de los mayores grupos cerveceros del mundo. Gallo, de Cervecería Centro Americana, en Guatemala; Pilsener, ligada a La Constancia, en El Salvador; Imperial, nacida en Costa Rica; Salva Vida, en Honduras; Toña, en Nicaragua, y Balboa y Atlas, en Panamá, son ejemplos de marcas que construyeron valor a partir de una asociación estrecha con la identidad nacional. Esa lealtad es uno de los activos que ha atraído a jugadores globales. AB InBev tiene presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá mediante operaciones y portafolios locales.

Mientras, Heineken reforzó su plataforma regional con la adquisición de los negocios de bebidas y comercio minorista de FIFCO. La transacción, completada el 30 de enero de 2026 por cerca de US$3.250 millones, comprende operaciones en Costa Rica y Guatemala, participaciones en Nicaragua y Panamá y otros activos fuera del istmo. El monto no representa el tamaño del mercado cervecero centroamericano, pero sí ofrece una medida del valor estratégico que tienen su capacidad productiva, sus redes de distribución y sus marcas. Heineken describió la operación como su mayor adquisición en más de una década y la vinculó con oportunidades de crecimiento, premiumización e innovación en Centroamérica. Cervecería Centro Americana representa la otra cara del tablero. La empresa guatemalteca, fundada en 1886, continúa bajo control local y compite con un portafolio en el que figuran Gallo, Cabro, Montecarlo y Famosa, apoyado en innovación y distribución. La coexistencia de ambos modelos eleva la disputa por algo más difícil de replicar que una planta: la relación cultural con el consumidor.

Del alcance masivo a las ocasiones de consumo

Para el mercadeo, el cambio central consiste en pasar de comunicar atributos funcionales a construir territorios de marca. La cerveza mantiene una ventaja histórica: su vínculo con la socialización. Una encuesta citada este viernes por EFE muestra, como referencia internacional, que en España el 86% del consumo ocurre en compañía y más del 90% se acompaña con alimentos. Aunque esos porcentajes no deben extrapolarse automáticamente a Centroamérica, ilustran por qué gastronomía y convivencia son plataformas tan disputadas por la categoría. En el istmo, esa lógica se expresa en patrocinios deportivos, conciertos, festivales, promociones en bares y restaurantes, experiencias en puntos de venta y contenidos creados para redes sociales. La meta ya no es colocar el logotipo junto a un evento, sino integrar la marca a la vivencia y extenderla antes y después de la actividad mediante creadores, promociones digitales, empaques especiales y comunidades. Los grandes grupos están reforzando esa estrategia a escala mundial y sus plataformas alcanzan a los mercados regionales. AB InBev, por ejemplo, firmó en 2025 una alianza global de varios años con Netflix para desarrollar campañas asociadas con títulos y eventos en vivo. El acuerdo contempla integraciones de producto, promociones digitales, activaciones para consumidores y empaques de edición limitada alrededor de pasiones como el deporte, la gastronomía, la música y la comedia. La compañía también convirtió a Corona Cero en la marca líder de su primer patrocinio cervecero global de los Juegos Olímpicos. La decisión resume dos movimientos de mercadeo en una sola acción: apropiarse de un acontecimiento cultural masivo y, al mismo tiempo, entrar con una opción sin alcohol en contextos donde la cerveza convencional encuentra límites de horario, moderación o preferencia personal.

El portafolio se amplía para competir por más momentos

El consumo ya no avanza de manera uniforme. Los consumidores alternan entre propuestas económicas y premium, productos artesanales, variedades con menor graduación y opciones sin alcohol. Para las compañías, esto exige segmentar por ocasión y propuesta de valor en lugar de depender únicamente del volumen. En Costa Rica, Imperial ha desarrollado versiones Ultra, Light y Cero. En Guatemala, Ambev incorporó Corona Cero, mientras Cervecería Centro Americana identifica el segmento sin alcohol como una oportunidad asociada con bienestar y consumo responsable. Son extensiones que permiten a las marcas participar en almuerzos, actividades deportivas, encuentros laborales o situaciones donde el consumidor desea moderar la ingesta. Las cifras globales de AB InBev dan una señal de la velocidad de esa tendencia: en 2025, los ingresos de sus cervezas sin alcohol crecieron 34% y los de su categoría “Beyond Beer” aumentaron 23%. No son resultados específicos de Centroamérica, pero sí orientan las prioridades de innovación y comunicación que los grandes portafolios despliegan en sus mercados. La fragmentación también abre espacio para cervecerías artesanales y propuestas premium, capaces de diferenciarse por origen, receta, sostenibilidad, maridaje o contacto directo con el consumidor. En mercados concentrados, competir por escala es costoso; competir por identidad y especialización ofrece otra ruta.

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