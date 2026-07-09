Guatemala acogerá la Centroamérica Travel Market para promover el turismo multidestino

Centroamérica & Mundo

La CATM 2026 tendrá como eje la promoción del turismo multidestino, una estrategia que busca que los visitantes internacionales recorran varios países en un mismo viaje

Por Agencia EFE Las autoridades de Turismo de Guatemala resaltaron la promoción del turismo multidestino en Centroamérica al anunciar la realización en octubre próximo de la décimo quinta edición de una feria regional que reunirá a más de 150 empresas del sector y 80 mayoristas internacionales. Se trata de la feria Centroamérica Travel Market (CATM) 2026, una plataforma comercial que se celebrará del 19 al 21 de octubre en la capital guatemalteca.

"Cuando promovemos Centroamérica como un multidestino no estamos compitiendo entre nosotros, nos estamos complementando", afirmó el director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Harris Whitbeck. El presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur), Rolando Schweikert, recordó que cuando Guatemala acogió la primera edición de la feria, hace más de dos décadas, el istmo apenas recibía cinco millones de turistas, pero hoy llega a 30,6 millones de visitantes internacionales, según los registros de 2025 que incorporan a República Dominicana. Para ejemplificar este avance en la integración regional, Whitbeck anunció que la aerolínea dominicana Arajet operará una nueva ruta desde Punta Cana hacia Guatemala a partir de noviembre próximo, una conectividad que se suma al reciente vuelo de la compañía TAG que enlaza la capital guatemalteca con El Salvador.