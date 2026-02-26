La Chilindrina vuelve a la vecindad de El Chavo

Por revistaeyn.com
Atrás queda la polémica y el distanciamiento... Este 2026 reencontrará a todos los personajes de El Chavo del 8, sí, incluyendo a La Chilindrina.
Los fanáticos se han volcado a las redes sociales para celebrarlo y pedir que no sea solo un reencuentro momentáneo, sino que piden más capítulos de la serie animada de "El Chavo" y otras cosas más.
"Se me salió el lagrimón", "Golpe a la infancia", son algunos de los comentarios que se leen tanto en Instagram, como en X, por mecionar algunas redes sociales.
La Chilindrina, el personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves volvió luego de años de disputas legales. Todo empezó cuando la actriz quiso dar salida a su personaje tras el final de 'El Chavo del 8'.
En 1994, la actriz fue al registro de propiedad intelectual y quiso registrar a un "nuevo" personaje. Sin embargo, los registradores le indicaron que podía registrar a La Chilindrina y otros más, pero ella solo se quedó con "el suyo" y desde entonces hubo distanciamiento con el creador, tanto así que no se le vio en la serie animada, pero ahora todo cambió y ella misma lo anunció.
Pero, esta no es la única colaboración, también está dentro de la colección de muñecos de Vualá Sorpresas México.
Cabe recordar otra polémica. Antes de que 'El Chavo del 8' (la serie con los personajes reales) terminara, Carlos Villagrán decidió marcharse con su personaje y eso hizo que Roberto Gómez Bolaños se distanciara de Carlos Villagrán, quien cambió el nombre de Quico a Kiko y sigue usando el personaje y Quico sigue viviendo en el "Chavoverso".
LOS LIBROS DE EL CHAVO DEL 8
Bajo el divertido concepto “Sin querer queriendo, nos divertimos leyendo”, nace una nueva colección de libros que invita a las familias a convertir la lectura en un momento especial para crear memorias compartidas.
El lanzamiento se desarrolla gracias a una alianza entre Arcos Dorados, la empresa que opera los restaurantes McDonald’s en 21 países de América Latina y el Caribe, con Grupo Chespirito, custodio del legado creativo de Roberto Gómez Bolaños.
“El Chavo tenía una forma muy particular y divertida de leer; esto reflejaba el propósito de mi padre: escribir para entretener. Sin querer queriendo, sus historias se transformaron en un recuerdo al que siempre se podía volver para encontrar un lugar seguro. Ojalá que en esta colección de la Cajita Feliz de McDonald's cada niño descubra ese mismo refugio: un espacio al que pueda regresar una y otra vez para disfrutar, imaginar y divertirse leyendo”, afirmó Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños director de Grupo Chespirito.
La colección está compuesta por cinco libros de tapa dura, cada uno con dos cuentos inspirados en El Chavo Animado, diseñados para fomentar la imaginación, el diálogo y la lectura en familia. Mediante relatos protagonizados por personajes como El Chavo, Quico, La Chilindrina, Don Ramón, el Profesor Jirafales, Doña Florinda y el Señor Barriga, donde se resaltan valores como la amistad, la empatía, la solidaridad y la convivencia.