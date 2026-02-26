La Chilindrina vuelve a la vecindad de El Chavo

Ocio

En una nueva colección de libros se reencontrarán todos los personajes de la vecindad de El Chavo. Todos resaltarán valores como la amistad, la empatía, la solidaridad y la convivencia, generando una experiencia de lectura que une a diferentes generaciones.

Por revistaeyn.com Atrás queda la polémica y el distanciamiento... Este 2026 reencontrará a todos los personajes de El Chavo del 8, sí, incluyendo a La Chilindrina. Los fanáticos se han volcado a las redes sociales para celebrarlo y pedir que no sea solo un reencuentro momentáneo, sino que piden más capítulos de la serie animada de "El Chavo" y otras cosas más. "Se me salió el lagrimón", "Golpe a la infancia", son algunos de los comentarios que se leen tanto en Instagram, como en X, por mecionar algunas redes sociales.

La Chilindrina, el personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves volvió luego de años de disputas legales. Todo empezó cuando la actriz quiso dar salida a su personaje tras el final de 'El Chavo del 8'. En 1994, la actriz fue al registro de propiedad intelectual y quiso registrar a un "nuevo" personaje. Sin embargo, los registradores le indicaron que podía registrar a La Chilindrina y otros más, pero ella solo se quedó con "el suyo" y desde entonces hubo distanciamiento con el creador, tanto así que no se le vio en la serie animada, pero ahora todo cambió y ella misma lo anunció.

Pero, esta no es la única colaboración, también está dentro de la colección de muñecos de Vualá Sorpresas México. Cabe recordar otra polémica. Antes de que 'El Chavo del 8' (la serie con los personajes reales) terminara, Carlos Villagrán decidió marcharse con su personaje y eso hizo que Roberto Gómez Bolaños se distanciara de Carlos Villagrán, quien cambió el nombre de Quico a Kiko y sigue usando el personaje y Quico sigue viviendo en el "Chavoverso".

LOS LIBROS DE EL CHAVO DEL 8