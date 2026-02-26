Costa Rica necesitará más de US$8.800 millones en financiamiento para 2026

Finanzas

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El Ministerio de Hacienda de Costa Rica y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentaron su Plan de Financiamiento para 2026 y proyecta necesidades de financiamiento por ₡4.2 billones, equivalentes a unos US$8.861 millones. Del total, unos ₡3.9 billones (US$8,228 millones) se obtendrán del mercado interno y ₡270 mil millones (US$$569,6 millones) mediante fuentes externas, provenientes de créditos de apoyo presupuestario que están pendientes de aprobación legislativa.

Del monto previsto en el mercado interno, Hacienda de Costa Rica ya ha logrado captar ₡1.6 billones (US$3,375 millones) avanzando en el cumplimiento de sus objetivos de financiamiento para el año. Dentro de su estrategia, el Ministerio contempla la realización de subastas periódicas de títulos valores en colones y moneda extranjera, tanto para el Programa Creadores de Mercado, como para el mercado en general, además de operaciones de gestión de pasivos, como canjes de deuda y subastas inversas, con el fin de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública. El ministro de la cartera de estado, Rudolf Lücke Bolaños, asegura que se ha diversificado con éxito su estrategia de financiamiento y una muestra es la colocación en el mercado interno de títulos tasa fija en euros, a finales del año anterior, lo que permitió la participación de extranjeros en el mercado local, ampliando de esta forma la base de inversionistas.