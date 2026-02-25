Centroamérica & Mundo

Informe: Crecimiento de Guatemala afronta riesgos por impuesto a remesas y acuerdo comercial

De cara al futuro, impulsar el crecimiento estructural de Guatemala requerirá reducir la dependencia de las remesas como motor de consumo y avanzar hacia una inversión más profunda y diversificada, señala Grupo EMFI.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Guatemala mantiene un panorama económico favorable, con señales de mayor dinamismo al cierre de 2025, aunque enfrenta retos estructurales que podrían moderar el crecimiento en el mediano plazo. Así lo concluye un reciente reporte elaborado por Grupo EMFI, que destaca el papel central de la demanda interna y, en particular, de las remesas familiares como motor de la actividad. Durante el tercer trimestre de 2025, el PIB de Guatemala creció un 4,3 % interanual, acelerándose frente al 4,1 % del trimestre previo y superando las estimaciones iniciales. “El desempeño confirma que la economía cerró el año con mayor impulso del previsto, apoyada por un flujo extraordinariamente fuerte de remesas”, señala el informe.

Estas transferencias, que crecieron 18,7 % interanual acumulado en 2025, se consolidaron como la principal fuente de ingresos de los hogares, impulsando el consumo privado y, al mismo tiempo, el aumento de las importaciones. El consumo de los hogares avanzó 5,0 % interanual, reafirmándose como el principal sostén del crecimiento. "En la práctica, el ciclo económico guatemalteco sigue dependiendo en gran medida de ingresos externos para sostener el gasto interno", advierte el reporte. A ello se sumó una inversión robusta, con un crecimiento del 10,4 %, concentrado en la construcción, sector que genera efectos multiplicadores en actividades financieras, de seguros e inmobiliarias.

MENOS EXPORTACIONES

En contraste, el sector externo perdió tracción. Las exportaciones se contrajeron 2,4 % interanual, afectadas por una menor competitividad en mercados clave como Estados Unidos, mientras que las importaciones crecieron 8,9%, reflejo directo de la fortaleza de la demanda interna financiada por remesas. En el frente de precios, la inflación continuó moderándose hasta 1,0 % interanual en enero de 2026, con variaciones mensuales cercanas a cero. No obstante, la inflación subyacente se ubicó en 3,4 %, lo que sugiere presiones persistentes en algunos servicios. Este entorno permitió al Banco de Guatemala reducir la tasa de política monetaria a 3,75 % en noviembre de 2025, su tercer recorte del año.