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La Transtica 2026 cruza Costa Rica del Pacífico al Caribe entre playas y cafetales

Veintidós corredores de siete países afrontarán cinco etapas de montaña, con recorridos de hasta 190 kilómetros. La prueba abre con un prólogo en Manuel Antonio y termina en la costa caribeña de Talamanca.

Por: Revistaeyn.com

La primera cita de La Transtica 2026 con el cronómetro será sobre la arena de Manuel Antonio. Después vendrán los cafetales de Santa María de Dota, los senderos de montaña que rozan los 2.900 metros de altitud y el descenso hacia El Humo de Pejibaye. La última etapa devolverá a los corredores a la playa, esta vez en el Caribe. La 16.ª edición de la carrera costarricense de montaña se desarrollará del 26 de noviembre al 5 de diciembre, incluidos los días de recepción, traslados y regreso. Según el comunicado de la organización, catorce participantes correrán en la modalidad Extreme, de unos 190 km, y ocho en Adventure, de unos 120 km. Francia aporta 11 corredores. Costa Rica, Canadá, Bélgica, Suiza y Croacia cuentan con dos cada uno, y España con uno. Los costarricenses Roiny Villegas y Jairo Barquero competirán en la distancia larga.

Cuándo y dónde se corren las cinco etapas

El jueves 26 de noviembre la organización recibirá a los corredores en San José para la charla técnica y las verificaciones previas. El viernes 27 se disputará el prólogo de 6 km en las playas de Manuel Antonio. Las cinco etapas se reparten así, según la agenda oficial: * Sábado 28 de noviembre | De Villa Nueva a Santa María de Dota | 38,2 km | 22,8 km. * Domingo 29 de noviembre | De Santa María de Dota a La Esperanza | 37,6 km | 23,8 km. * Lunes 30 de noviembre | De La Esperanza a El Humo de Pejibaye | 45,7 km | 26,3 km. * Martes 1 de diciembre | De El Humo a San Pablo de Tres Equis | 37,2 km | 22,4 km. * Jueves 3 de diciembre | De Sector de Manzanillo y Playa Negra | 27,6 km | 20,1 km. El miércoles 2 de diciembre habrá un traslado en autobús hacia el Caribe. El podio está previsto para el jueves 3, después de la última etapa, y el regreso a San José para el viernes 4. La organización advierte que los tramos y las distancias de la agenda pueden cambiar tras el reconocimiento final del terreno.

Del cafetal de altura a los senderos del Caribe

El mayor ascenso acumulado de la modalidad Extreme está previsto para el primer día de montaña, con 2.860 metros de desnivel positivo entre Villa Nueva y Santa María de Dota. La etapa más larga será la tercera, de 45,7 km, con un descenso hacia El Humo que alterna senderos, pastos y cultivos de café y caña. La prueba es de semiautosuficiencia, con puntos de abastecimiento en ruta y noches en campamentos durante las primeras jornadas. El itinerario enlaza tres paisajes que también se pueden conocer en un viaje por Costa Rica. En el Pacífico Central, el Parque Nacional Manuel Antonio reúne playas, senderos de bosque tropical y miradores. En la Zona de Los Santos, Santa María de Dota combina cultura cafetalera con caminatas por bosque nuboso y visitas a cataratas. En el Caribe sur, el refugio Gandoca-Manzanillo protege playas, humedales y arrecifes, cerca de los senderos costeros de la última jornada.

Las comunidades detrás de la carrera