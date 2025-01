Nintendo muestra la Switch 2 y anuncia evento especial de cara a su lanzamiento en 2025

La empresa nipona enseñó por primera vez su nueva consola tras semanas de filtraciones y especulaciones después de que varios fabricantes de accesorios para la nueva plataforma dejaran ver varias réplicas de muestra de la consola, entre ellas la firma Genki en la Feria de Electrónica de Consumo (CES) de Las Vegas.

El primer vistazo oficial a Switch 2 ha sido en un vídeo de unos dos minutos y veinte segundos que no adelanta ninguna de sus especificaciones técnicas pero deja intuir algunas novedades, entre ellas un mayor tamaño que su predecesora y una revisión de los mandos Joy-Con, que ya no se conectarán por raíles y tienen un botón más cuya funcionalidad no ha sido especificada.

El vídeo insinúa también que los mandos podrían usarse como ratón, tal y como habían señalado algunas de las filtraciones.