Ousmane Dembele gana el Balón de Oro 2025

Ocio

El nuevo Balón de Oro ha completado la mejor campaña de su carrera cuando ya mucha gente había dejado de considerarle estrella, situado desde hace años en la casilla de gran jugador a la que había sido relegado tras años de irregularidades en su juego.

Por Agencia EFE El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado con el Balón de Oro 2025 que concede la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París, al superar en la elección a Lamine Yamal y Vitinha. Ha sido necesario que cumpla sus 28 años para que Ousmane Dembélé, señalado desde que tenía 6 como uno de los mayores talentos del fútbol francés, obtenga el premio individual más perseguido del fútbol mundial, una coronación retrasada por la inconsistencia de su fútbol, que el jugador superó la pasada campaña.

"Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es algo excepcional", dijo el jugador en el estrado del teatro Chatelet, que albergó la gala del galardón que coronó al jugador. "He trabajado duro para el equipo, para poder ganar esta primera Liga de Campeones, la Liga y la Copa. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial. Estoy muy feliz. Estoy convencido de que los trofeos colectivos han conducido a este", aseguró el jugador. El nuevo Balón de Oro ha completado la mejor campaña de su carrera cuando ya mucha gente había dejado de considerarle estrella, situado desde hace años en la casilla de gran jugador a la que había sido relegado tras años de irregularidades en su juego. Talento precoz, el oriundo de Normandía, donde creció en un barrio deprimido de los arrabales de Evreux, en medio de bloques de viviendas que alojan familias modestas, vio pronto en el fútbol el sueño de su vida. Hijo de un padre senegalés que apenas se ocupó de él, educado por su madre, de origen mauritano, desde que apenas tenía 6 años Ousmane Dembélé golpeaba sin cesar la pelota frente a los frontones del barrio de La Madeleine donde creció y donde dio sus primeros pasos en el fútbol.

París Saint Germain arrasa premios

Además, el París Saint Germain fue galardonado con el trofeo al mejor club de la pasada temporada de fútbol masculino dentro de la gala del Balón de Oro 2025. El conjunto parisino se impuso en la Liga de Campeones, así como en la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea. "Es un honor estar aquí, ante jugadores, entrenadores, los mejores del mundo. Hemos ganado un gran galardón colectivo, eso demuestra que el equipo gana siempre. Quiero agradecer a todos mis jugadores, especialmente al capitán, Marquinhos, al entrenador, a todo el cuerpo técnico. También a todos los antiguos presidentes, sin ellos no estaríamos aquí", dijo el actual presidente, Nasser Al-Khelaifi. Por su parte, el español Luis Enrique Martínez, técnico del París Saint Germain, fue galardonado con el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador en la gala del Balón de Oro 2025. El técnico no estuvo en la gala de los premios al encontrarse con su equipo disputando un partido liguero contra el Olympique de Marsella que fue aplazado este domingo a causa de la lluvia, aunque previamente ya había hecho saber que no tenía intención de acudir por su animadversión a los galardones individuales.