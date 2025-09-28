Panamá rumbo a la Bienal de Venecia 2026

Por revistaeyn.com

Tras el éxito de su debut en 2024, Panamá confirma su regreso a la Bienal de Arte de Venecia en 2026, considerada la muestra de arte contemporáneo más influyente del mundo. Fundada en 1895, la Bienal reúne cada dos años a artistas, curadores, coleccionistas y expertos de todo el planeta en un espacio único que marca tendencias y proyecta las voces más relevantes de la escena artística internacional.

EL DEBUT HISTÓRICO DE PANAMÁ EN 2024

La primera participación panameña en la Bienal dejó resultados signiﬁcativos:

● Se recaudaron casi US$300.000, en su mayoría provenientes de aportes privados y ciudadanos.

● Más de 45.000 personas visitaron el Pabellón Nacional de Panamá en Venecia.

● Más de 70 publicaciones nacionales e internacionales destacaron la propuesta del país.

El éxito fue fruto del trabajo conjunto del Ministerio de Cultura, el Museo del Canal de Panamá, la Fundación Ciudad del Saber y la Fundación Arte & Cultura de Panamá. Esta colaboración sentó las bases para que Panamá se consolide como un participante activo en este escenario de prestigio mundial.

Actualmente, la exposición se encuentra en el Museo del Canal, donde ha recibido a miles de panameños que han disfrutado del arte de su país.