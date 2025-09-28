Panamá rumbo a la Bienal de Venecia 2026

Por revistaeyn.com
Tras el éxito de su debut en 2024, Panamá confirma su regreso a la Bienal de Arte de Venecia en 2026, considerada la muestra de arte contemporáneo más influyente del mundo. Fundada en 1895, la Bienal reúne cada dos años a artistas, curadores, coleccionistas y expertos de todo el planeta en un espacio único que marca tendencias y proyecta las voces más relevantes de la escena artística internacional.
EL DEBUT HISTÓRICO DE PANAMÁ EN 2024
La primera participación panameña en la Bienal dejó resultados signiﬁcativos:
● Se recaudaron casi US$300.000, en su mayoría provenientes de aportes privados y ciudadanos.
● Más de 45.000 personas visitaron el Pabellón Nacional de Panamá en Venecia.
● Más de 70 publicaciones nacionales e internacionales destacaron la propuesta del país.
El éxito fue fruto del trabajo conjunto del Ministerio de Cultura, el Museo del Canal de Panamá, la Fundación Ciudad del Saber y la Fundación Arte & Cultura de Panamá. Esta colaboración sentó las bases para que Panamá se consolide como un participante activo en este escenario de prestigio mundial.
Actualmente, la exposición se encuentra en el Museo del Canal, donde ha recibido a miles de panameños que han disfrutado del arte de su país.
CONVOCATORIA ABIERTA A ARTISTAS: UNA OPORTUNIDAD DE PROYECCIÓN GLOBAL PARA 2026
Para la edición 2026, Panamá apuesta por un modelo inclusivo: se ha abierto una convocatoria pública dirigida a artistas panameños o residentes en el país, tanto individuales como colectivos, con trayectoria consolidada y propuestas innovadoras.
Los seleccionados recibirán hasta US$10.000 para la producción de obra, además de cubrirse sus pasajes y hospedaje durante el montaje e inauguración en Venecia. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de octubre de 2025, y los resultados se anunciarán el 7 de noviembre. Las bases completas están disponibles en www.panamapavilion.org.
COMITÉ ORGANIZADOR Y CURADURÍA
El proyecto está bajo la coordinación del Ministerio de Cultura, junto con instituciones aliadas. El comité organizador está integrado por:
● Gianni Bianchini, Director Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura y comisionado oﬁcial.
● Ana Elizabeth González, Directora Ejecutiva y Curadora en Jefe del Museo del Canal de Panamá.
● Dra. Mónica E. Kupfer, Historiadora y crítica de arte, pionera de la curaduría en Panamá.
● Mariana Núñez, Vicepresidenta de Comunicaciones y Cultura de la Fundación Ciudad del Saber.
● Luz Bonadies, Gerente de Comunicaciones y Marketing de la Fundación Ciudad del Saber.
La curaduría del pabellón está a cargo de Ana Elizabeth González y la Dra. Mónica Kupfer, quienes definieron el concepto y acompañarán a los artistas seleccionados en todo el proceso creativo y expositivo.
UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO
Con este modelo de convocatoria abierta y trabajo interinstitucional, Panamá busca no solo repetir el éxito de 2024, sino consolidar una presencia sostenida en la Bienal de Arte de Venecia. La estrategia apunta a transferir conocimientos, fortalecer capacidades locales y dar mayor visibilidad internacional al arte panameño.
Al respecto, el comité organizador destacó: “Después del éxito de 2024, Panamá vuelve a Venecia para seguir mostrando la diversidad, la creatividad y la fuerza crítica de nuestras artes visuales. Invitamos a los artistas del país a ser parte de este nuevo capítulo en nuestra historia cultural”.