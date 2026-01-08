Finanzas

Quiénes son los 60 estrategas de las finanzas que dominan en Centroamérica

Resultados, expansión regional, innovación y alto impacto definen a los estrategas financieros más influyentes del istmo. E&N presenta el nuevo mapa del poder financiero centroamericano.

Por Pablo Balcáceres- revistaeyn.com El poder financiero en Centroamérica tiene nombre y apellido. Detrás de las decisiones que movilizan capitales, redefinen mercados y aceleran la transformación del sistema financiero regional, hay líderes que hoy concentran influencia, visión estratégica y capacidad de ejecución. La tercera edición del especial “Estrategas de las Finanzas en Centroamérica 2025”, elaborado por E&N, identifica a 60 líderes y empresarios que dominan el sistema financiero del istmo, seleccionados bajo un proceso riguroso que combina resultados comprobables, trayectoria y visión de futuro.

Este informe —publicado originalmente en la edición print— ya está disponible en la Revista Digital E&N, con el perfil completo de cada uno de los protagonistas que están moldeando el nuevo orden financiero regional.

Cinco criterios que definen al liderazgo financiero La selección de los 60 estrategas no responde a percepciones ni popularidad. Se sustenta en cinco criterios estrictos, alineados con los desafíos actuales del sector: 1. Desempeño y relevancia de mercado, considerando solidez institucional, resultados financieros, posiciones en rankings sectoriales y hechos relevantes del año. 2. Expansión y desarrollo de negocios, con foco en crecimiento regional, fusiones y adquisiciones, nuevos holdings y acceso a mercados de capitales. 3. Innovación y transformación digital, priorizando líderes que impulsan nuevos modelos, tecnologías y resultados medibles.

4. Impacto en el desarrollo, incluyendo sostenibilidad, ESG, inclusión financiera y generación de valor para la economía real. 5. Trayectoria profesional, experiencia consolidada, liderazgo sostenido y coherencia entre valores personales e institucionales.

Los nombres que marcan la agenda financiera regional Entre los 60 estrategas seleccionados, estos líderes anticipan el alcance y la diversidad del informe: ● Alexandra Márquez-Massino, gerente general de CoopeAnde (Costa Rica) ● Agustín Torres McDonough, gerente general y fundador de Sompopo (Honduras) ● Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros (Panamá)

● Amadeo Quirós Martén, fundador y presidente de Caricaco Ventures (Costa Rica) ● Guido J. Martinelli, presidente ejecutivo de Panacredit (Panamá) ● Camilo Atala, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Ficohsa (Honduras) ● Felipe Bosch, chairman de CMI Capital (Guatemala) ● Arturo Giacomin Zúñiga, Presidente Ejecutivo de Davivienda (Costa Rica) ● Guillermo Montano, fundador y CEO de Mobiliare Latam (Guatemala) Sus decisiones reflejan las grandes tendencias del año: consolidación bancaria, expansión regional, nuevos instrumentos financieros, activos digitales y financiamiento sostenible.