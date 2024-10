Ron Flor de Caña elije al bartender más sostenible de Costa Rica

“Como bartender, siempre he creído que nuestra labor va más allá de mezclar ingredientes; la sostenibilidad en las barras no se limita a preparar cócteles eco-amigables. Es fundamental que aprendamos a reducir la merma y rescatar ingredientes autóctonos pues al utilizar productos locales, no solo promovemos la economía de nuestra comunidad, sino que también ayudamos a promover nuestra cultura y preservar la biodiversidad”, indicó Dennis Viales.

De acuerdo con Ana Catalina Escalante, Fiel Marketing Lead de Flor de Caña, esta competencia ha sido diseñada como un esfuerzo educativo dirigido a los dueños, gerentes y bartenders de bares a nivel mundial, para destacar la importancia y beneficios de adoptar prácticas sostenibles en sus operaciones diarias.

“Esta plataforma busca retar a los bartenders a innovar por medio de la creación de cócteles sostenibles y así convertirse en agentes de cambio dentro de la industria”, agregó Escalante.