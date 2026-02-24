Rubén Blades rinde tributo póstumo a Willie Colón: 'Usted no está muerto, compadre'

Ocio

Por Agencia EFE El cantautor panameño Rubén Blades rindió un extenso tributo póstumo a su antiguo compañero Willie Colón, fallecido el pasado sábado en Nueva York, en un gesto que pone fin a años de distanciamiento público y realza el impacto en la historia musical que supuso su dúo en la década de 1970. "A pesar de los pesares, mi admiración por Willie y mi respeto por su trabajo jamás desaparecerán, y nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación", describe el cantante panameño en ese extenso texto dedicado a su colega.

Blades hace referencia al conflicto judicial que marcó la enemistad entre ambos: "Siempre sentiré afecto por Willie aún a pesar de no entender por qué decidió demandarme judicialmente, reclamándome plata que nos hurtaron de un concierto". El conflicto entre Blades y Colón ocurrió en 2003, cuando después de reunirse en un concierto en el Estadio Hiram Bithron, en San Juan, para celebrar los 25 años de 'Siembra', Colón acusó a Blades de no pagarle la suma de dinero convenida. Finalmente, en 2013, un juez de un tribunal puertorriqueño decidió a favor de Blades, encontrando que la promotora del concierto recibió el dinero de los artistas y lo usó para pagar deudas de la empresa sin permiso. Tras ello, ambos continuaron sus carreras presentándose por separado. Blades admite que también le molestó "su apoyo y simpatía por el político más mentiroso, narcisista y racista que se haya visto en Estados Unidos", en referencia a Donald Trump, "nada de esto afecta la realidad de lo que logramos crear musicalmente, ni elimina o cancela mi cariño por él, las memorias positivas, las risas, las luchas, triunfos, dificultades y sacrificios compartidos".