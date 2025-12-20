Ocio

2025 fue el año donde el reguetón bailó a ritmo de plena y salsa

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', que obtuvo el Latin Grammy al álbum del año, mezcla reguetón con música autóctona de Puerto Rico como la plena y la salsa, lo que ha supuesto una exposición a nivel internacional y para las nuevas generaciones de estos ritmos y de la identidad y cultura puertorriqueñas.

Por Agencia EFE En 2025 Bad Bunny ha reivindicado su trono musical mundial con un disco en el que ha usado su alcance global para revitalizar los géneros tradicionales de su isla y el continente, en una senda que están tomando muchos otros artistas como Karol G y Rauw Alejandro.

Así, en 'CAFé CON RON', junto a la agrupación Los Pleneros de la Cresta, presenta algo tan popular de la isla como es la ruta gastronómica del 'chinchorreo', a ritmo de los panderos de un género que tiene sus raíces en los esclavos, trabajadores de caña de azúcar y agricultores. Para Erwin Carrucini, de Taller Toca Plena, que publicó en noviembre su primer álbum, 'Miércoles a las 7', la gestión que hizo Bad Bunny en su proyecto es "bien importante y significativa para la plena y la cultura de Puerto Rico" por su influencia en jóvenes que "quizás no se sienten muy identificados". "Estos jóvenes que están creciendo ahora dicen, 'mira, vamos a escuchar bomba, vamos a tocar plena, que es nuestra música, que es nuestra identidad y la llevamos en la sangre por nuestros ancestros", dijo Carrucini. La plena es un género autóctono de Puerto Rico, al igual que la bomba, que Bad Bunny también incluyó en su histórica residencia de conciertos en San Juan, mostrando al mundo el toque de los barriles y el baile tradicional. La identidad puertorriqueña quedó asimismo muy marcada en la canción 'PIToRRO DE COCO', que da a conocer una bebida hecha con ron muy popular en la isla a golpe de cuatro (instrumento de cuerda nacional), mientras que la salsa vino de la mano del éxito 'BAILE INoLVIDABLE'. Durante los conciertos de su residencia en San Juan, Benito Antonio Martínez Ocasio llevó al escenario a veteranos como el salsero Gilberto Santa Rosa y el trovador Andrés Jiménez 'El Jíbaro', así como al icónico actor y cineasta Jacobo Morales, a través del cortometraje 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.