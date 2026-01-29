Shakira desbanca a Luis Miguel del récord a la gira latina más exitosa

La intérprete de Barranquilla vendió 3,3 millones de boletos en 86 espectáculos, según datos que obtuvo Billboard Boxscore, con lo que superó las 2,9 millones de entradas por US$409,5 millones que había conseguido el 'Luis Miguel Tour 23-24'.

La cantante colombiana Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar US$421,6 millones por su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', con lo que desbancó al mexicano Luis Miguel, reportó el medio especializado Billboard.

De hecho, la artista obtuvo el récord desde su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires el 11 de diciembre pasado, cuando ya había alcanzado los US$410,3 millones en ingresos, acotó el reporte.

Shakira también superó los ingresos del tour de Bad Bunny en 2022, cuando el puertorriqueño recaudó US$314,1 millones el vender 1,9 millones de entradas, seguido por Karol G, quien ingresó US$313,3 millones por 2,3 millones de boletos en su gira 'Mañana Será Bonito' de 2023 a 2024.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira ha realizado una gira que contempla casi un centenar de conciertos y concluirá el 4 de abril con un show en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, tras un último espectáculo en Latinoamérica que será en Ciudad de México el 27 de febrero.

La cantante hará historia en Centroamérica al decidir establecer una Residencia con su gira 'Las Mujeres ya no Lloran World Tour'. En total serán cinco conciertos los que la artista desarrollará en El Salvador.