Siete claves para construir el hábito de la lectura en 2024

Para que alguien que lee algunas páginas se convierta con el tiempo en lector -o para que quien ya sea lector no deje de serlo- tiene que tener siempre presente que estar frente al libro se trata, sobre todo, de una actividad placentera, y que se está allí y no frente a otro disfrute porque ese es el elegido, al menos para ese rato.

*Quedarse por deseo y no por obligación Es cierto que ser lector goza aún de cierto prestigio social, pero incluso gozar de ese prestigio no es una viga lo suficientemente poderosa como para sostener un hábito que no se desea. Así que cuando se pregunte “¿qué pasa si no leo mucho?”, la respuesta es “no pasa nada”, y enseguida: “Así que si me quedo es porque tengo ganas y porque la paso bien adentro de esta historia que alguien me está contando”.

*Preparar una lista de lo que le gustaría leer Siempre conviene tener a mano un papel o el celular para anotar allí el nombre del libro o el autor en cuya obra nos queremos zambullir. Para quienes no tengan el hábito de lectura muy desarrollado, siempre conviene empezar por libros más livianos -incluso más cortos que los que vendrán después-. Es una especie de adaptación para que el nuevo hábito en construcción no agobie.

*La lectura necesita tiempo dentro de tu rutina, no un huequito Construir un hábito lleva tiempo. En dos dimensiones: hacen falta al menos varias semanas de repetir esa tarea para que esa nueva costumbre crezca, y hace falta, para repetir esa tarea diariamente, que en nuestro día exista tiempo dedicado a ese nuevo hábito.