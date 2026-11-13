'Star Wars' llegará a cines en versión restaurada por su 50 aniversario

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Una serie de eventos para celebrar los 50 años de la popular saga, a los que se unirán nuevas citas, que Disney y Lucasfilm revelarán en los próximos meses.

Por Agencia EFE 'Star Wars', la primera película de la saga galáctica creada por George Lucas, se estrenó en mayo de 1977, por lo que en 2027 se cumplen 50 años desde su estreno, una fecha que Lucasfilm y Disney empezarán a celebrar desde enero y que tendrá como plato fuerte el reestreno del filme. Será una versión restaurada, que se estrenará el 19 de febrero en miles de cines de todo el mundo y que estará disponible en IMAX 70 mm en las salas en las que esté disponible esta tecnología (poco más de 40), anunciaron Lucasfilm y Disney en un comunicado.

También se podrá ver en 70 mm, 35 mm, IMAX, 4DX y D-BOX. Y en formato inmersivo Shared Reality (Realidad compartida), en espacios de Atlanta, Dallas, Detroit y Los Ángeles, a partir de marzo de 2027. Además, se presentó un nuevo cartel de la película, creado por el británico Matt Ferguson y que rinde homenaje al original de 1977. Y antes del reestreno del filme que presentó al mundo a Luke Skywalker (Mark Hamill), la princesa Leia (Carrie Fisher) y Han Solo (Harrison Ford) llegará a Disney+ la segunda temporada de la serie 'Ahsoka', protagonizada por Rosario Dawson y que se desarrolla tras la caída del Imperio y el ascenso de la Nueva República. Los nuevos capítulos se podrán ver en la plataforma a partir del 20 de enero. Las celebraciones seguirán en abril, con el concierto 'Star Wars in Concert: The Skywalker Saga', los días 2 y 3 en el Hollywood Bowl, que acogió el primer concierto oficial de Star Wars en noviembre de 1977.