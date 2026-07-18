Tecnología & Cultura Digital

Netflix revela que se ha usado IA generativa en unos 300 de sus proyectos

Es el caso, según detalló, de la brasileña 'Brasil 70: A Saga do Tri', 'Glory' o 'The American Experiment', que emplearon esa tecnología para crear secuencias especialmente complejas, como la ampliación digital de multitudes.

Por Agencia EFE Unos 300 proyectos de Netflix han recurrido a la inteligencia artificial (IA) generativa en lo que va de año, según ha revelado la plataforma audiovisual, que precisa que su uso se concentra en los trabajos de posproducción. En una carta a sus inversores difundida tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre, la empresa admitió que el uso de la IA generativa está "creciendo rápidamente" entre sus socios creativos a lo largo de todo el ciclo de producción, desde la concepción y la previsualización de un proyecto hasta la posproducción y la entrega.

"Cada vez recurrimos más a estas herramientas porque nos permiten obtener resultados de mayor calidad, en menos tiempo y a un coste inferior al de los métodos tradicionales. En algunos casos, sin la IA generativa habría sido imposible incluir determinadas tomas y secuencias clave", recalcó. Es el caso, según detalló, de la brasileña 'Brasil 70: A Saga do Tri' ('Brasil 70: La saga del tricampeonato'), 'Glory' (la India) o 'The American Experiment' (EE.UU.), que emplearon esa tecnología para crear secuencias especialmente complejas, como la ampliación digital de multitudes, recreaciones de batallas históricas y planos generales destinados a construir el universo visual de la historia. En su página web, Netflix considera que las herramientas de IA generativa son una ayuda valiosa cuando se usa de manera transparente y responsable. "Para apoyar las producciones a escala mundial y mantenernos alineados con las mejores prácticas, esperamos que todos nuestros socios de producción informen a su contacto en Netflix sobre cualquier uso previsto de la IA generativa, especialmente a medida que siguen surgiendo nuevas herramientas con distintas capacidades y riesgos", añadió la plataforma. Netflix informó el jueves de que su beneficio neto en el segundo trimestre se situó en 3.401 millones de dólares, frente a los 5.283 millones del trimestre inmediatamente anterior.