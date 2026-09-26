Marvel reestrena 'Avengers: Endgame' con escenas nuevas ligadas a 'Doomsday'

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'Avengers: Endgame Encore' llegó a las salas de cine a partir del 24 y 25 de septiembre de 2026 a nivel internacional, como antesala de 'Avengers: Doomsday', que estrenará el mismo día que 'Dune: Part 3'.

Por Agencia EFE Marvel reestrenó esta semana 'Avengers: Endgame' (2019) con escenas nuevas que están conectadas a la esperada 'Avengers: Doomsday', que estrenará el 18 de diciembre. En total, 'Avengers: Endgame Encore' se extiende por cuatro minutos más con nuevos personajes, entre los que se encuentra el esperado regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia pero ahora en el papel de Dr. Doom, según información de Variety.

De acuerdo con el mismo medio, los nuevos minutos de metraje fueron filmados durante la producción de 'Doomsday' y también introducen a Loki de Tom Hiddleston y Bruce Banner de Mark Ruffalo.

Una de las escenas muestra a Steve y Peggy durante su baile al final de 'Endgame', cuando reciben la sorpresiva visita de Loki, vestido con su uniforme de la Autoridad de Variación Temporal, para hablar sobre la rama inestable que el viaje en el tiempo de Steve creó en el multiverso. Otra transcurre en la Autoridad de Variación Temporal, donde Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero), Ouroboros (Ke Huy Quan) y Miss Minutes (Tara Strong) descubren que dos Tierras están a punto de colisionar en una incursión, mientras el multiverso comienza a colapsar por completo.