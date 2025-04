'Starfighter', lo nuevo del universo Star Wars

"Estoy emocionado de lo que hemos hecho juntos", dijo Levy.

Gosling se mostró feliz de acompañar al cineasta en el anuncio, mientras en la gran pantalla del auditorio se proyectaba la fotografía de la cama de un niño con una colcha de Star Wars, la del propio intérprete cuando tenía cinco años.

"Probablemente soñaba con Star Wars incluso antes de ver las películas", dijo el actor tratando de transmitir cuánto significa para él personalmente el proyecto.

La película tiene lugar unos cinco años después de lo acontecido en el episodio IX, 'El ascenso de Skywalker', y su producción arrancará este otoño, añadieron sus responsables.

Tras el bombazo abordó el escenario el director Jon Favreau, quien está trabajando junto a Filoni en 'The Mandalorian & Grogu' (2026), la película que continúa la historia de la exitosa serie de Disney+ y que ha revolucionado los corazones de los aficionados por la relación entre Din Djarin, el Mandaloriano (Pedro Pascal), y el pequeño Grogu, una criatura de la misma especie que el maestro Yoda.

Favreau, que dijo que viaja a menudo a Japón con su familia, aseguró que con el filme y también la serie quisieron rendir tributo a los cineastas que influyeron al propio George Lucas, entre los que destacó al icónico Akira Kurosawa.

Para deleite de los aficionados allí reunidos, Favreau invitó a entrar en el escenario a Sigourney Weaver, que forma parte del reparto de la película; al protagonista de la trama, Pedro Pascal, que sacó tiempo de su apretada agenda de promoción de la segunda temporada de 'The Last of Us' para viajar al país asiático, y al propio Grogu, que el propio cineasta sostuvo ante los asistentes.