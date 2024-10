Un tesoro escondido en la costa de El Salvador

Por revistaeyn.com

Las playas de El Salvador ganan protagonismo entre los turistas nacionales e internacionales.

Por ejemplo, en enero de 2024, The New York Times presentó una de las más completas listas de turismo, con sus famosos 52 destinos, en el listado: '52 places to go in 2024'.

Dentro de la lista destacan varios sitios de México, Canadá y Latinoamérica, Caribe y se encuentran dos de Centroamérica: En la posición 33 se ubica El Salvador y en la 46 está El Camino, de Costa Rica.

Nicholas Gill recomienda visitar -si lo que busca es playa-el mercado de mariscos en el Puerto de la Libertad o al bar de ostras Chepe Aleta, en el lecho del río, en el pueblo de El Zonte, y los campamentos de playa y albergues ecológicos en las afueras. Además, de la burbuja de surf de Playa El Tunco.

Aprovechando este empuje, Mizata by Antiresort, un exclusivo resort frente al mar, eleva su experiencia de lujo y autenticidad.