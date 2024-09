Joyería con diseño centroamericano

“Me inspiro en la propia vida, los sentimientos, en los viajes. Intento que cada pieza tenga una esencia y una razón de ser”. La formación de María Echeverri como artista, orfebre y joyera ha recorrido Argentina y Colombia. “Me especialicé en joyería contemporánea: fusión de metales preciosos con materiales no convencionales (como tela, gemas, cera y más)”, explicó la hondureña, fundadora y CEO de su marca homónima.

En la Bienal de Florencia ganó el segundo lugar, con el premio Lorenzo Il Magnifico, en categoría Arte de Joyería. Es experta en aleación de joyas para obtener ligas, colores o durezas. Ha estudiado tasación de joyas, y química para conocer mejor cómo trabajar con gemas y piedras preciosas.

Ahora prepara el lanzamiento de su tienda House of ME, en San Pedro Sula. Como artista, no le gusta seguir tendencias, “sino hacer piezas atemporales que duren para toda la vida: que la persona que la tenga, la use, se identifique y se sienta divina, se sienta ella, feliz, cómoda”.