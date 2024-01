El Salvador y Costa Rica entre los lugares que todo viajero debe visitar este 2024, según NYT

Inicia el año y también los planes para viajar. Tomando en cuenta esto, cada enero The New York Times presenta una de las más completas listas de turismo, con sus famosos 52 destinos, en el listado: '52 places to go in 2024'.

Dentro de la lista destacan varios sitios de México, Canadá y Latinoamérica, Caribe y se encuentran dos de Centroamérica: En la posición 33 se ubica El Salvador y en la 46 está El Camino, de Costa Rica.