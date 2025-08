Yacxel Cruz es reconocida como la 'Mejor Wedding Planner de Costa Rica'

Su compromiso con la excelencia y la creación de experiencias únicas ya había sido reconocido previamente en los LAWA celebrados en Colombia, donde su empresa fue galardonada como la Mejor Wedding Planner representando a Costa Rica.

“Este reconocimiento no solo me honra personalmente, sino que también pone en alto el nombre de nuestro país como referente en la organización de bodas y eventos de alto nivel. Esto es posible gracias al excelente trabajo de mi equipo que respalda cada proyecto. En especial, de Yensi González, quien con años de experiencia en la gestión de procesos administrativos y logísticos, coordina y ejecuta eventos que no solo cumplen, sino que superan las expectativas de nuestros clientes”, expresó Cruz tras recibir el premio.

Los Latin American Wedding Awards tienen como objetivo reconocer y celebrar los logros de profesionales, proveedores, entidades de turismo, hoteles y venues que han demostrado un compromiso excepcional con la creación de experiencias memorables para sus clientes.