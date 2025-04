TOM 2025 cumple 10 años: De las marcas icónicas a las disruptivas y emergentes

El 95 % de las decisiones de compra ocurren en el subconsciente. No basta con que una marca sea conocida para dominar el Top of Mind (TOM); debe convertirse en una referencia emocional y permanente. Ocurre que en un mundo donde la tecnología revolucionó la forma en que las marcas se conectan con el consumidor, la mente se ha vuelto más selectiva. Solo sobrevive aquello que impacta, interesa y genera una emoción duradera. En este entorno, las marcas TOM no sólo lideran, evolucionan.

“Valoran el apego emocional a sus marcas, pero no quiere decir que no estén dispuestos a explorar nuevas opciones si éstas ofrecen una experiencia significativamente diferente”, explica Luis Mejía Director, Creative & Media-Kantar Mercaplan.

En Guatemala, Gallo es líder indiscutible con un TOM promedio de 79 % en la década ; en estos años nunca estuvo por debajo de 70 % y no tiene rival cercano (Corona, la segunda, apenas alcanza 6 %). En El Salvador, Pilsener domina con 49 %; en Nicaragua, Toña se impone con 71 %; en Costa Rica, Imperial lidera con 58 %; en Honduras, SalvaVida mantiene el primer puesto con 32%; y en Panamá, el cetro es para Atlas (24 %) . No obstante estos liderazgos, hay matices. Uno de ellos es que comienzan a emerger cambios en los gustos de los consumidores.

“Por ejemplo, en Honduras, Michelob Ultra ha pasado de ser una marca desconocida a una marca en crecimiento”, ejemplifica. “Esto refleja el auge de cervezas ligeras. Su enfoque en un estilo de vida activo le ha servido para ganar relevancia”, agrega. Hoy, la marca tiene un TOM de 9 %, que afianzó en los últimos cinco años.

Otro caso divergente es el escenario panameño. Allí, las cerveceras tienen una disputa más cerrada: Atlas ganó el TOM promedio de la década, pero si se considera el desempeño TOM 2025, Balboa, con 24 %, le sacó ventaja por 4 puntos. Este trabajo que hizo Balboa a lo largo de la década le permitió, a su vez, ganar terreno a cerveza Panamá, que hace diez años tenía un TOM de 19 % y ahora es de 16% (ocho puntos menos que el posicionamiento 2025 de Balboa).

“Balboa viene subiendo de manera consistente. Es una mezcla entre el cambio de paladar del consumidor hacia preferir cervezas con más cuerpo, y el relanzamiento de la versión Balboa-ICE, que retomó los códigos de su marca madre y reforzó beneficios del producto”, explica María Fernanda Jurado.

El tercer factor —una cuña que empieza a romper hegemonías en el sector— es el desempeño de la mexicana Corona. Aunque secunda a las líderes nacionales, es la única presente en todos los países, y logró un TOM promedio regional a lo largo de la década de 9,5 %.

Este grado de competencia demuestra que sostener un “TOM saludable” no es tarea de una vez y para siempre, ni es un tema exclusivo del nivel de inversión. “Un error común es creer que el TOM correlaciona con la inversión o presión publicitaria”, señala Julia González Treglia, Director, Brand Sustainability-Kantar Mercaplan. “Si bien la inversión es parte de la construcción del TOM, los medios tienen su punto máximo de reconocimiento y las campañas tienen su punto de desgaste”, explica José Luis López.

“Entonces, por mucho que se invierta, el resultado no cambia. Las razones pueden ser que la comunicación no logra impacto, que el mensaje no satisface las necesidades de sus consumidores e, incluso, que los canales donde se comunica no sean donde el target está interactuando”, detalla el experto,