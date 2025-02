Antiguas playas demuestran que Marte tuvo un gran océano

El estudio, realizado por Estados Unidos y China, se ha publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

Zhurong -equipado con un radar capaz de sondear hasta 80 metros por debajo de la superficie- descubrió gruesas capas de material que apuntaban hacia arriba, hacia la supuesta costa, unas formaciones prácticamente idénticas a las que se forman en las playas en la Tierra cuando las mareas y las olas arrastran los sedimentos hacia una gran masa de agua.

Para los autores, la existencia de playas implica la existencia de un gran océano sin hielo en Marte y ríos que vertieron sedimentos al océano que fueron distribuidos por las olas a lo largo de las playas.

“La presencia de estos depósitos requiere que una buena franja del planeta, al menos, fuera hidrológicamente activa durante un período prolongado para proporcionar a esta costa en crecimiento agua, sedimentos y, potencialmente, nutrientes”, detalló Benjamín Cárdenas, investigador en la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) y coautor del estudio.

Y “las costas son lugares ideales para buscar indicios de vida en el pasado. Se cree que la vida más primitiva de la Tierra comenzó en lugares como éste, cerca de la interfaz entre el aire y las aguas poco profundas”, apuntó.