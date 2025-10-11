Tecnología & Cultura Digital

Casa totalmente inteligente está en Guatemala

Este espacio, ubicado en la Ciudad de Guatemala, inmersivo invita a descubrir cómo televisores, electrodomésticos y todo el ecosistema SmartThings simplifican cada momento.

    Ubicada en la Zona Viva de la Ciudad de Guatemala, esta propiedad de 592 m², la primera en toda Centroamérica, marca un hito al integrar diseño, confort y conectividad de una manera nunca antes vista.
2025-10-11

Por revistaeyn.com

Casa Samsung en Guatemala representa un avance significativo en la integración de tecnología inteligente en el hogar, siendo la primera propiedad de este tipo en Centroamérica. Este espacio muestra un uso práctico y sofisticado de la inteligencia artificial y el ecosistema SmartThings para ofrecer una experiencia doméstica personalizada y eficiente.

Ubicada en la Zona Viva de la Ciudad de Guatemala, la casa de 592 m² combina diseño, confort y conectividad. Desde un panel central, los usuarios pueden monitorear y controlar en tiempo real dispositivos como electrodomésticos, iluminación, climatización y seguridad. Los diferentes ambientes se ajustan automáticamente según las preferencias, con modos específicos para actividades como ver películas o jugar videojuegos.

En la cocina, la tecnología Bespoke AI destaca por recomendar recetas basadas en los alimentos disponibles y facilitar la planificación de menús, mientras que en lavandería, las máquinas detectan el tipo de carga para optimizar recursos. Además, el sistema SmartThings Energy ayuda a reducir el consumo eléctrico, promoviendo un uso más eficiente y sostenible de la energía.

Más que una exhibición, este hogar inteligente funciona como un laboratorio vivo que demuestra cómo la tecnología puede integrarse de manera natural en la vida diaria. Su apertura en septiembre marca un hito tecnológico para Guatemala, poniendo al país a la vanguardia de la innovación residencial en la región.

