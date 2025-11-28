Uso de la inteligencia artificial redefine el marketing inmobiliario

Empresas & Management

Por revistaeyn.com La irrupción de la inteligencia artificial (IA) está modificando de forma profunda cómo se presentan los proyectos inmobiliarios antes de que siquiera comiencen a construirse. Un ejemplo reciente es la campaña desarrollada para Ventura Sky Residences, creada junto a Kopel Sánchez y elaborada por completo con tecnología generativa. A partir de renders originales, la pieza publicitaria transforma modelos arquitectónicos en escenas cotidianas que muestran cómo podría sentirse la vida dentro del complejo, ofreciendo una perspectiva más humana y emocional del proyecto.

Esta tendencia marca un quiebre en la manera tradicional de comunicar en el sector del real estate. Lo que antes se limitaba a imágenes estáticas y una descripción técnica del edificio ahora evoluciona hacia narrativas visuales que incorporan personas, actividades y momentos del día a día. La IA permite recrear interacciones, ambientaciones y dinámicas sociales que ayudan a los compradores potenciales a imaginar, con mayor precisión, cómo sería habitar esos espacios. El avance de las herramientas generativas también está modificando los tiempos de producción. Procesos que solían requerir semanas, múltiples equipos y sucesivas revisiones pueden resolverse en lapsos mucho más breves. Esto habilita a las desarrolladoras a producir versiones alternativas, ajustar campañas según distintos públicos y refinar detalles sobre la marcha.