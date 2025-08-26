Casi la mitad de expertos en ciberseguridad ve excesiva complejidad en los sistemas de defensa

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com Casi la mitad de los profesionales de ciberseguridad (43%) considera que los sistemas y herramientas destinados a proteger las redes y equipos de sus empresas presentan un nivel de complejidad excesivo y requieren demasiado tiempo de gestión, situación que limita su capacidad para responder de forma rápida y eficaz frente a amenazas de ciberseguridad que acechan a las compañías. Así lo revela un estudio de Kaspersky llamado Mejorando la resiliencia: la ciberseguridad a través de la inmunidad del sistema”, que analiza cómo las organizaciones gestionan actualmente su ciberseguridad, con un enfoque en las ineficiencias operativas y los planes de consolidación futura.

Para gestionar su ciberseguridad, la mayoría de las empresas (72 %) dependen de ecosistemas con varios proveedores, a pesar de que estas soluciones de seguridad fragmentadas generan tensiones operativas y financieras, por ejemplo, 42 % de los consultados dijeron que sus organizaciones experimentan sobrecostos presupuestarios debido a soluciones redundantes. Curiosamente, casi la mitad cree que un solo proveedor de ciberseguridad podría satisfacer todas sus necesidades, lo que refleja un reconocimiento del potencial que tiene la consolidación. Sin embargo, solo el 28 % ha adoptado en la práctica un enfoque de proveedor único, lo que demuestra una actitud cautelosa, impulsada por el temor a depender demasiado de un solo proveedor o por los riesgos percibidos de quedar "atrapados" con un solo prestador de servicios. El panorama está cambiando rápidamente hacia la consolidación: un abrumador 86 % de las empresas ya se está moviendo en esa dirección. Un tercio (33 %) ya comenzó a fusionar sus herramientas de seguridad en plataformas unificadas, mientras que otro 53% planea hacerlo en los próximos dos años.